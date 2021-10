Precio del dólar en Venezuela hoy lunes 18 de octubre, según DolarToday y Dólar Monitor

Para este inicio de jornada el precio del dólar en Venezuela hoy lunes 18 de octubre se cotiza a 4,1619 bolívares en bancos según el BCV. En tanto, el tipo de cambio interbancario se ubica en 4,1640 bolívares por dólar.

Para DolarToday(@DolarToday) el precio del dólar se cotiza en 4,13 bolívares por dólar, mientras que el valor desciende en el portal Monitor Dólar (@monitordolarvzla) a 4,08 bolívares por moneda estadounidense.

A través de una carta que su esposa leyó por él, Alex Saab, empresario colombiano y supuesto testaferro de Nicolás Maduro ahora extraditado a los Estados Unidos, contó que se someterá al proceso que lleva por lavado de dinero con “dignidad”. Asimismo, afirmó que no tiene “nada que colaborar” con el país norteamericano.

“Enfrentaré el juicio con total dignidad (...). Deseo dejar (en) claro que no tengo nada que colaborar con Estados Unidos, no he cometido ningún delito”, leyó Camilla Fabri, compañera de Saab, desde la misiva escrita por el empresario.

Alex Saab: la defensa del supuesto testaferro de Maduro considera “ilegal” su extradición a EE. UU.

En el documento, Saab también aclara que está “en pleno uso” de su razón, que no es un suicida, “por si acaso me asesinan y dicen que me suicidé”.

A Alex Saab se le acusa desde EE. UU. de administrar una red que utilizaba un sistema de subsidios de alimentos en Venezuela. Por ese motivo y luego de que se le señalara como testaferro del presidente de ese país, Nicolás Maduro, tendrá que responder este lunes 18 ante una corte en Florida.

Con información de AFP