Precio del dólar en Venezuela hoy viernes 24 de septiembre según DolarToday y Dólar Monitor

Para este inicio de jornada el precio del dólar en Venezuela hoy viernes 24 de septiembre se cotiza a 4.043.797,48 bolívares en bancos según el BCV. En tanto, el tipo de cambio interbancario se ubica en 4.055.901 bolívares por dólar.

Para DolarToday(@DolarToday) el precio del dólar se cotiza en 4.082.077,15 bolívares por dólar, mientras que el valor asciende en el portal Monitor Dólar (@monitordolarvzla) a 4.132.277,18 bolívares por moneda estadounidense.

Una vez más, el premier Guido Bellido utiliza su cuenta de Twitter para referirse a la posible salida de un miembro del gabinete. Esta vez se dirigió al canciller Óscar Maúrtua, quien acompañó al presidente Pedro Castillo en su gira por Estados Unidos y México, en su primer viaje desde que asumió el mando.

“Desmiento afirmación del vicecanciller de no reconocer autoridad legítima en Venezuela, no es la postura del Gobierno. Nuestro presidente tuvo una reunión con el Pdte. N. Maduro para solucionar crisis migratoria. Si al canciller o su adjunto no les gusta, tienen las puertas abiertas”, escribió poco después de la medianoche del lunes.

Horas antes, la prensa preguntó al vicecanciller Luis Enrique Chávez qué había querido decir el jefe del Estado el sábado pasado durante la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), en México, al afirmar que Perú reconoce a todos los mandatarios de América Latina.

“El Perú ha señalado que, desde el 5 de enero, en Venezuela no hay ninguna autoridad que podamos considerar legítima”, dijo el diplomático ante la insistencia, precisando que el presidente de la República conduce las relaciones exteriores y no le corresponde hacer comentarios sobre su exposición.