Venezuela enfrenta una crisis económica sin precedentes en medio de una dolarización de facto que se va extendiendo por todo su territorio desde hace poco más de dos años.

El país sudamericano, gobernado por Nicolás Maduro, tiene dos mercados sobre el dólar desde hace varios años. Uno de ellos es el oficial y es regido por el Banco Central de Venezuela (BCV).

El régimen estableció una tasa oficial que se equipara, en la mayoría de las veces, con el precio paralelo que informa desde hace muchos años el portal DolarToday y, en tiempos más recientes, Monitor Dólar, que también maneja una tasa de la moneda estadounidense y la divulga en redes sociales.

La dolarización se ha extendido en todo el país en menos de tres años; sin embargo, no todos los trabajadores tienen acceso a la moneda extranjera. Está el caso de los empleados del sector público que devengan un salario mínimo no mayor a los 3 dólares que no puede compararse con los niveles inflacionarios que se registran en la actualidad.

Tipo de cambio de referencia

El tipo de cambio publicado por el BCV es el promedio ponderado que resulta de las operaciones diarias de las mesas de cambio activas de las instituciones bancarias participantes.

Precio del dólar BCV: Fecha valor

La fecha valor del BCV es de este jueves 13 de mayo de 2021.

Tasas Informativas del Sistema Bancario

Fecha del Indicador Banco Compra Venta 13-05-2021 Bancamiga 2 851 369,99 2 877 785,11 13-05-2021 Banco Nacional de Crédito BNC 2 832 511,10 2 847 634,23 13-05-2021 Banco Mercantil 2 824 493,17 2 860 779,90 13-05-2021 BBVA Provincial 2 830 564,09 2 860 000,00 13-05-2021 Banesco 2 836 567,24 2 657 036,73 13-05-2021 Otras Instituciones 2 825 298,85 2 860 711,10

Dólar en el Banco Central de Venezuela

Para este jueves 13 de mayo en el BCV, el resultado es de 2 835 035,07 bolívares por cada dólar.

Tasa del dólar en el Banco Central de Venezuela

El tipo de cambio publicado por el Banco Central de Venezuela señala que un euro vale 3 422 709,48 Bs, un yuan 439.404,07, una lira turca 336.183,45 y un rublo 38.090,31 bolívares.

Valor del dólar en Venezuela según el Banco Central. Foto. captura Twitter

Dólar paralelo Venezuela

El precio del dólar en Venezuela hoy, jueves 13 de mayo del 2021, según la página del DolarToday se encuentra en 2 875 489,65 bolívares.

Comparando el tipo de cambio en Venezuela del último miércoles, hoy se incrementó en 71.006,99 bolívares, de acuerdo al valor establecido por la máxima entidad financiera del país.