El precio del dólar en Venezuela hoy viernes 25 de diciembre del 2020, según la página del DolarToday se encuentra en 980.329,71 bolívares. Las cuentas Monitor Dólar también publican sus reportes del tipo de cambio en Instagram y Twitter.

Comparando el tipo de cambio en Venezuela de ayer jueves, hoy este no aumentó ni descendió, según el portal DolarToday.

Estas son cifras del dólar paralelo, mientras que el Banco Central de Venezuela (BCV) controla los valores oficiales de los tipos de cambio en la divisa venezolana.

DolarToday: precio del dólar en Venezuela

El precio del dólar en Venezuela se ubica en Bs. 980.329,71, según DolarToday. En la siguiente tabla conoce el tipo de cambio en diversas cantidades:

5 USD Bs. 4 901 648,55 10 USD Bs. 9 803 297,10 20 USD Bs. 19 606 594,20 50 USD Bs. 49 016 485,50 100 USD Bs. 98 032 971,00 500 USD Bs. 490 164 855,00 1000 USD Bs. 980 329 710,00

Monitor Dólar: precio del dólar en Venezuela

El precio del dólar hoy viernes 25 de diciembre del 2020 según la cuenta Monitor Dólar Web es Bs. S. 918.052,84.

Monitor Dólar y DolarToday hoy 25 de diciembre.

Dólar paralelo en Venezuela

Conoce cómo va el precio dólar en Venezuela según la gráfica del dólar libre en Venezuela.

Monitor Dólar y DolarToday hoy 25 de diciembre.

Noticias de Venezuela

El último jueves, el Gobierno de Nicolás Maduro acusó al presidente de Colombia, Iván Duque, de “racista y xenófobo” por negar vacunas contra el coronavirus para los venezolanos que residen en ese país y que aún no han regularizado su documentación.

“Esto es una discriminación terrible, una carga de racismo, xenofobia y de generación de odio contra migrantes venezolanos en Colombia. No lo podemos permitir”, mencionó la vicepresidenta del país caribeño, Delcy Rodríguez.

Por ello, Rodríguez presentó una “fuerte protesta” frente a los representantes venezolanos de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con quienes mantuvieron una reunión “muy importante”.

“Hemos denunciado las terribles, bárbaras, depravadas declaraciones que ha hecho el señor Iván Duque (...) una expresión tan violatoria que vulnera los derechos humanos de los migrantes venezolanos”, indicó.

Duque había dicho el lunes que los migrantes venezolanos que no estén regularizados en Colombia o no posean doble nacionalidad no podrán acceder a las vacunas que comenzarán a llegar en febrero de 2021, una declaración que le ha valido varias críticas.

Con información de EFE.