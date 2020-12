En Venezuela, un país sumido en una grave crisis, la población sigue atenta a las “ayudas sociales” del régimen que encabeza Nicolás Maduro a través del sistema Patria, en el que se pueden consultar y retirar fondos de todo tipo de bonos.

Para este mes de diciembre, gran cantidad de personas en Venezuela están atentos al Bono Corresponsabilidad y Formación, en medio de los efectos de la pandemia.

¿Cuál es el nuevo bono de la Patria?

De acuerdo a la página de Patria el nuevo bono es el Bono Navidades Felices y Seguras autorizado por Maduro para ser entregado entre los días 2 al 11 de diciembre. Aunque en Twitter informó el jueves 17 que continúa la entrega .

¿Qué es el Bono de corresponsabilidad y formación?

El Bono Corresponsabilidad y Formación es un bono destinado exclusivamente a los empleados de la administración pública en Venezuela, pero de acuerdo a medios locales no lo reciben todos.

Bono de corresponsabilidad y formación: Requisitos

Para recibir este bono hay que ser mayor de 18 años y formar parte de la administración pública central. Aunque han denunciado que solo llega a una élite de trabajadores, particularmente los de mayor rango y que están vinculados con el régimen.

¿Cómo cobrar el Bono de corresponsabilidad y formación de la Patria?

Para cobrar el Bono de Corresponsabilidad y Formación hay que cumplir con todos los pasos correspondientes ya conocidos en Venezuela para quienes tienen el llamado Carnet de la Patria.

En la página Patria se debe seleccionar la opción ‘Protección social’, donde aparecerá la imagen y el nombre correspondiente del bono. Luego de darle ‘Aceptar’ se puede ir al Monedero Patria para ‘Retirar fondos’

¿Cuánto es el monto del Bono de corresponsabilidad y formación?

Aunque no se ha confirmado oficialmente, en Venezuela se dice que el Bono de Corresponsabilidad y Formación está valorado en 100 dólares.

¿Quiénes recibirán el Bono de corresponsabilidad y formación?

Únicamente quienes trabajen en empresas públicas pueden recibir el Bono de Corresponsabilidad y Formación .

¿Qué hacer si no he recibido el Bono de corresponsabilidad y formación?

No hay nada puntual que hacer para recibir el Bono de Corresponsabilidad y Formación. Aunque se puede verificar y actualizar los datos en la plataforma Patria para asegurarse de que la información sea correcta y no sea esa la razón de porqué no ha aparecido.