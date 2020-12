Nuevo informe contra Maduro: “En América no se ha visto algo a esta escala de abusos”

Venezuela, el país de la crisis constante, no solo es noticia por sus elevados índices inflacionarios o el precio del dólar paralelo, que es el que rige la economía cotidiana en la nación petrolera. También es protagonista de varios informes internacionales sobre vulneración de derechos.

A los de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se le ha sumado otro: el de la Organización de los Estados Americanos (OEA) sobre violaciones a derechos humanos, con el cual queda nuevamente señalado el régimen de Nicolás Maduro.

En entrevista con este diario, el asesor especial sobre la Responsabilidad de Proteger de la OEA, Jared Genser, apuntó que a diferencia de los otros reportes, como el de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, este abordó el impacto de la “inacción” por parte de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda.

“Hay suficientes bases para creer que se cometen crímenes de lesa humanidad en Venezuela contra el pueblo por parte del régimen de Maduro; y el informe también se enfoca en la falta de procesamiento en la CPI acerca de la investigación abierta sobre crímenes contra la humanidad en Venezuela”, dijo.

Cuando se le preguntó si este es el peor panorama en cuanto a violación de derechos humanos de la historia regional, puntualizó: “Históricamente han habido dictadores que cometen delitos de lesa humanidad, pero no creo que en el continente se haya visto algo a esta escala de abusos”.

En febrero de 2021 se cumplirán tres años desde que inició el examen preliminar de Bensouda sobre la situación en Venezuela. La Fiscalía culminó recientemente la segunda de las cuatro fases —en la que se evalúa si los crímenes son competencia de la CPI— y determinó que existe “fundamento suficiente” para afirmar que se han cometido crímenes de lesa humanidad.

DD. HH. en Venezuela

En la tercera etapa se evaluará si los presuntos delitos han sido examinados por las autoridades y si fue por falta de voluntad para hacerlo. En caso de que consideren que tienen la gravedad para justificar nuevas acciones de la CPI, en la cuarta fase definirán si conviene abrir una investigación completa .

“Estamos instando a la CPI a completar su informe preliminar y abrir una investigación completa sobre los crímenes en Venezuela. Concluimos que hay fallas en eso (falta de procesamiento), y es frustrante la impunidad, la falta de acción”, subrayó Genser.

Ficha país de Venezuela con los principales datos socioeconómicos. Infografía: AFP

Para el abogado internacional de derechos humanos, esto “manda un mensaje equivocado al régimen de Maduro: que puede salirse con la suya con estos crímenes y que no hay motivaciones para preocuparse de que habrá consecuencias”. Por lo cual consideran que “esto debe cambiar lo más rápido posible” .

En su informe, estima que de 2014 a 2020 —casi todo el mandato de Maduro— hubo 18.093 asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad del Estado y grupos paramilitares, incluidas “ejecuciones extrajudiciales y matanza de manifestantes”.

Además, enumera 653 casos documentados de tortura y apunta que “la cifra real es mucho mayor” . Sumado a esto hubo 15.501 detenciones arbitrarias y decenas de millones de personas padecen grandes sufrimientos por la continua crisis “provocada por el régimen”.

El rol de Maduro

“La crisis humanitaria en Venezuela no ocurre por sí sola, ocurre por decisión del régimen de Maduro, que se asegura que la comida y las medicinas están solo disponibles para la parte de la población que lo apoya”, aseveró Genser por Zoom.

Tanto Maduro como su gabinete sostienen que la calamitosa situación en la nación caribeña es ocasionada por las sanciones internacionales, particularmente las de Estados Unidos (EE. UU.)

Del otro lado, el opositor Juan Guaidó (reconocido como presidente encargado por más de 50 países) llamó este jueves 10 de diciembre a “fortalecer” las sanciones contra el régimen chavista y así “generar la presión necesaria para una solución”.

“Hablamos de decisiones que llevaron a una crisis humanitaria (...) no se trata de un Gobierno sin recursos, hablamos de una situación en la que una gran parte de la población no accede a las medicinas, no es un accidente, es algo muy causal”, añadió Genser.

En la documentación, de 125 páginas, se muestra a personas con heridas de balas de goma disparadas desde una corta distancia, con síndrome del miembro fantasma o manifestantes golpeados y robados por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana.

“Venezuela está entre los cinco o 10 naciones donde se cometen las peores atrocidades en cuanto a derechos humanos”, aseguró Genser, quien mencionó en ese listado a Siria y Corea del Norte.

La comunidad internacional en Venezuela

La República conversó con el asesor especial sobre la Responsabilidad de Proteger de la OEA antes de que el chavismo recuperara el control del Parlamento, el único poder público en manos de la oposición, que actualmente está liderado por Guaidó.

Aunque la OEA y otros países, como EE. UU., han desconocido el resultado electoral, una gran cantidad de analistas consideran que Guaidó ha perdido respaldo internacional. No obstante, Genser abogó por incrementar la presión, inclusive desde la ONU.

“Necesitamos que la comunidad internacional tome acciones y no que continúen con sus discusiones, o que solo expresen preocupación, eso no es suficiente ante lo elevado de esta crisis”, enfatizó. “Comprometer a las Naciones Unidas es una de las opciones , aunque hay muchas opciones para solucionar esta crisis”.

Hasta el momento la ONU y su secretario general, António Guterres, han mantenido una postura equidistante, instan al diálogo entre las partes pero no toman mayores acciones. De hecho, reconoce a Maduro como mandatario de Venezuela.

Mientras que Bachelet, que constató estas transgresiones y responsabilizó a Maduro por ellas, ha bajado el tono de confrontación para no cerrar las puertas al diálogo y el miércoles 9 de diciembre dijo que la oposición buscará participar en los comicios de 2021; aunque no se ha confirmado.

“La OEA debería poner presión sobre Guterres para que hable públicamente sobre esta crisis humanitaria e inste a que haya mayores ayudas económicas para la gente en Venezuela, también puede ser más activo para instar a todos los partidos a que terminen las atrocidades en Venezuela tan rápido como sea posible”, exhortó Genser.

El 4 de diciembre —dos días después que se publicara el informe— se reportó que la Corte Penal Internacional “acusó recibo”. Hasta este jueves, Día de los Derechos Humanos, no hubo actualización al respecto.