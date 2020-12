¿Por qué los países y organismos no reconocen las elecciones de Maduro?

Horas cruciales. El chavismo busca el triunfo en los comicios de este domingo en Venezuela para entregarle al presidente Nicolás Maduro el control del Parlamento, en un proceso que no tiene respaldo internacional y en el que los opositores han preferido no participar .

“No nos importa el reconocimiento internacional de las elecciones”, sostuvo la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que expresó su rechazo a la postura de países y organismos frente a los comicios parlamentarios convocados por Maduro.

“Quienes se creen los dueños del mundo, Estados Unidos, los países europeos, creen que son ellos los que le dan vida a un resultado electoral y nos preguntan con una sonrisa: ‘¿Qué pasaría si nosotros no los reconociéramos?’ (…) No nos importa, porque quien tiene que hablar en las elecciones de Venezuela es su pueblo, no ningún Gobierno, ni en EE. UU. ni en Europa, ni en el vergonzoso cartel de Lima”, señaló Rodríguez.

Países que no reconocen elecciones de Maduro

La postura más relevante fue el de la Unión Europea (UE), que en setiembre envió una misión diplomática a Venezuela para plantearle a las autoridades chavistas la posibilidad de aplazar la votación unos seis meses, bajo el argumento de que era muy poco el tiempo que tenía para conformar un equipo de observación este 6 de diciembre, informa Infobae.

Sin embargo, Maduro consideró “inadmisible” la petición de la Unión Europea y prosiguió con el proceso electoral “de manera libre y soberana”. Por tal motivo, en octubre, la UE anunció que no reconocerá el proceso electoral porque “pudimos constatar que las garantías de transparencia no están reunidas, no están propuestas por el régimen”, declaró el ministro francés, Jean-Yves le Drian.

Luego, la misión de la Unión Europea tuvo un encuentro virtual con el Grupo Internacional de Contacto (ICG, por sus siglas en inglés) para Venezuela, conformado por Argentina, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, la Unión Europea, Francia, Alemania, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal, España, Suecia, Reino Unido y Uruguay.

El bloque emitió un comunicado sosteniendo que en Venezuela “no se cumplen las condiciones para un proceso electoral transparente” .

Otro organismo que expresó su rechazo a las elecciones convocadas por el chavismo fue el Grupo de Lima. Foto: celag.org

Wendy Morton, viceministra de Exteriores del Reino Unido, también expresó su posición. “Las elecciones presidenciales y legislativas libres, justas, creíbles y transparentes son las únicas soluciones sostenibles a la actual crisis política, humanitaria y económica en Venezuela”, concluyó.

Asimismo, países latinoamericanos como Colombia, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Perú, Uruguay, y en el otro extremo, Estados Unidos y Paraguay, presentaron un texto en el que establecían que el reconocimiento de los comicios dependería “del establecimiento de las condiciones de libertad, justicia, imparcialidad”.

Organismos que no reconocen elecciones de Maduro

La Organización de Estados Americanos (OEA), en el marco de la asamblea general desarrollada en octubre, también exigió “condiciones democráticas mínimas” para el reconocimiento de los resultados de las elecciones legislativas.

La Organización de Estados Americanos (OEA) exigió “condiciones democráticas mínimas”. Foto: EFE

En esa línea, Luis Almagro, secretario general de la OEA, manifestó su apoyo al informe de las Naciones Unidas sobre la crisis venezolana, y remarcó que “es absurdo pensar que los criminales de lesa humanidad que reprimen y eliminan oposición y disidencia puedan organizar elecciones libres y justas”.

Otro organismo que expresó su rechazó a las elecciones convocadas por Maduro fue el Grupo de Lima. “Es un mensaje sólido a la comunidad internacional frente a la necesidad de rechazar el fraude electoral que está configurando en Venezuela el régimen ilegítimo de Maduro”.