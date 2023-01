El video de un supuesto delincuente que se pone nervioso durante su primer asalto se ha viralizado en redes sociales. El hombre se olvidó lo que tenía que decir para atemorizar a sus víctimas y terminó siendo regañado por una de ellas, que incluso le dice que aprenda antes de subir a robar.

“Carteras, celulares y dinero aquí en la bolsa, sin verme a la cara, porque si no me enojo, por favor” , dice el ladrón, en un video grabado por un testigo del hecho. Luego saca un pedazo de papel para recordar lo que tendría que decir durante el robo.

“Cálmada, mi gente, ya se la saben. No quiero perjudicarlos nada más quiero sus cosas y rápido porque si no me enojo porque yo soy un asaltante”, dice el presunto delincuente.

Repentinamente, una mujer comienza regañarlo y le dijo que si va a robar debe hacerlo bien. Ni siquiera te sabes tu texto, si quieres mejor bájate a practicar y luego te subes a otro a asaltar bien”, dice la pasajera, mientras las demás personas se mantienen distantes al hecho.

“Pues eso a nosotros qué, si nos vas a asaltar mínimo hazlo bien. A mí mis papás me dijeron: ' todo lo que hagas, hazlo bien’, y ni siquiera sabes robar”, repite la pasajera.

“Es mi primer día, a mi papá lo encerraron apenas y tengo que sacar adelante a mi familia”, respondió el joven.

En ese momento, el supuesto ladrón le pide ayuda a la joven para que ceda al robo. “Pongan sus cosas en mi mochila”, repite el hombre. “¿Cuál mochila, amigo? Ni siquiera traes mochila”, responde la mujer. “Se me olvidó”, lamenta el ladrón. Finalmente, el ladrón se rinde y se baja del autobús.