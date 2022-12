Una mujer descubre que su esposo le era infiel con su hermano después de 20 años de matrimonio

Una mujer mexicana contó a través de TikTok cómo descubrió que su esposo, con quien estaba casada por 20 años, le había sido infiel con su hermano.

“20 años fingiendo ser el hombre más fiel que hasta hijos tuvimos. Ya me lo habían dicho, que tanta caballerosidad es raro, pero ¿por qué con mi hermano? Lo bueno es que le sacará toda la plata también a él”, dijo la mujer.

PUEDES VER: Mujer fue descubierta por sus 4 enamorados cuando regresaba a su casa

En un primer video, la mujer compartió un clip del momento exacto en el que su esposo y hermano van caminando por la calle tomados de la mano, que fue grabado por una amiga que ambos tenían en común. En ese momento comenzaron sus sospechas que luego serían resultas de la peor manera.

“Una persona que vive cerca y nos conoce y somos amigas. Entonces, ella fue la que los grabó y me pasó el video y me dijo: ‘Oye, yo te quiero preguntar algo’, pero me lo dijo en plan risa porque no estaba ella segura de que fuera él”, narró la mujer.

“¡Claro que lo conoce! Pero (dudaba), como lo vio de espaldas. A mi hermano no lo conocía. Entonces, me dijo: ‘¿Ese no es tu marido?’, a ver deja ver el video bien, y yo que: ‘¡Claro que sí es mi marido! Pero si ese es mi hermano’ ”, aseguró.

Posteriormente, la mujer contó que “les puso una trampa” para atraparlos “infraganti”. Así fue como un día los encontró a ambos en la sala de su casa, borrachos, y besándose.

Esta, sin embargo, no es la primera vez que le ocurre una situación similar con su hermano, cuenta la mujer. A los 17 años, él “le había quitado un novio”, pero jamás imaginó que después de más de 20 años volvería a ocurrir algo parecido.

Ahora, la mujer planea mudarse y alejarse de toda esta situación que solo la ha dañado.