Detienen a mujer que mató a uno de sus 2 agresores tras defenderse de un abuso sexual

Una mujer terminó arrestada por la Policía mexicana luego de matar a uno de los dos hombres que intentaron abusar de ella en la alcaldía Venustiano Carranza. Ella declaró que los agresores eran su pareja y un amigo de este.

Según el reporte policial, ambos la amenazaron con un objeto punzocortante para someterla a tocamientos indebidos, hecho que provocó que la víctima se defendiera de sus abusadores.

Al lugar llegaron el Centro de Comando y Control (c2) Norte y paramédicos que confirmaron el deceso. Por tal motivo, la mujer, de 39 años, fue presentada ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Otro caso de injusticia

“Lo hice por mis hijos”: sobreviviente que mató a su abusador lucha por no ir a la cárcel

En septiembre de 2020, Bárbara Huentemilla era víctima de violencia familiar, se defendió y mató a su pareja en la región de Araucanía (Chile). “Siempre me sacaba en cara la comida, que gracias a él yo comía, también mis hijos. Que todo lo que había en la casa era gracias a él, porque yo no trabajaba. Me hacía tirar mi ropa, o me la quemaba”, recordó.

Nelly Marabolí, vocera de Fiscalía Regional Araucanía, indicó que “la perspectiva de género no solamente se aplica respecto a las víctimas, sino que también de las personas imputadas. Se consideró, en su momento, que las denuncias previas que ella tenía en calidad de víctima, ameritaba pedir una medida cautelar de menor intensidad a la prisión preventiva”.

PUEDES VER: Sentencian a 20 años de cárcel a médico por abusar sexualmente de decenas de menores

Sin embargo, Bárbara incumplió el arresto domiciliario total al cabo de un mes de ser decretada. Motivo por el cual, el tribunal determinó su ingreso a la cárcel, donde pasó 558 días, sin que se haya realizado un juicio.

Afortunadamente, esta medida se modificó hace pocas semanas tras la intervención del defensor penal público, Luis Acuña.

“Bárbara tiene la condición de víctima de violencia intrafamiliar. Y esa característica, a mi juicio, no fue relevada por el sistema judicial para haber evitado que la imputada, sin antecedentes penales y madre de tres hijos menores de edad, haya permanecido un año, seis meses y 12 días privada de libertad”, lamentó.

Canales de ayuda en Perú

Si has sido o conoces a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puedes comunicarte de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).

El Chat 100 es un servicio personalizado por internet y en tiempo real del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual. Trabaja con profesionales especializados en información y/u orientación psicológica para identificar situaciones de riesgo de violencia en las relaciones de enamoramiento y/o noviazgo. También, atiende a personas afectadas por violencia familiar y sexual. Su fin es prevenir situaciones de riesgo y violencia física, sexual o psicológica. El chat es confidencial.