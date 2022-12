¿Qué es el asilo político y en qué casos se puede solicitar?

Cada año, cerca de un millón de personas solicitan asilo en otros países. En ese sentido, los sistemas de cada país determinan quién necesita protección internacional. Sin embargo, cuando se trata de movimientos masivos de refugiados de una guerra, como el caso de los sirios, no se hacen entrevistas a cada persona que pide asilo.

Entonces, ¿qué es el asilo político y quién puede solicitarlo? Aquí te lo explicamos.

¿Qué es el asilo político?

El asilo político se le concede solo a las personas que han huido de su país o que han sido desterradas por motivos políticos. Como, por ejemplo, el caso de los refugiados de España que huyeron tras la Guerra Civil por mostrar su oposición al régimen de turno.

Foto: Diario Responsable

Asilo político: ¿quiénes pueden solicitarlo?

El asilo político puede ser solicitado por personas que sean perseguidas por ideas políticas o delitos políticos que pueden ser: rebelión, insurgencia o sedición.

De acuerdo a la explicación de Erick Urbina, abogado constitucionalista y docente de la Universidad de Lima, para RPP Noticias, ante un gobierno usurpador, las personas pueden optar por la insurgencia y si son perseguidas, pueden pedir asilo en cualquier embajada de su país.

Foto: Las Provincias

Por su parte, el Estado receptor externo “deberá evaluar si esta persona tiene algún proceso penal o judicial que no tenga carácter político. Si es que no hay un proceso judicial, procederá, pero si es que esta persona está siendo procesada por un delito común, no debería proceder”, aseguró el especialista.

Por otro lado, de acuerdo a María Jesús Vega, portavoz de ACNUR en España, “el perfil de las personas que piden asilo es variado, pero hay desde quienes alegan persecución por motivos políticos, como jueces, abogados, defensores de derechos humanos, sindicalistas a otros que han salido del país huyendo de la extorsión”.

Cabe señalar que no hay un plazo específico para aprobar o desaprobar el asilo político, pero sí hay una evaluación política y jurídica.