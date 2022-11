Reportan que Elon Musk habría despedido a todos los empleados de Twitter México

El nuevo propietario de Twitter, el multimillonario Elon Musk, ordenó este viernes el cierre de las oficinas de la compañía cuando se dispone a comunicar el alcance de los despidos masivos “en un esfuerzo por poner Twitter en una trayectoria saludable”.

En México, los propios trabajadores empezaron a notificar en la red social su salida de la empresa. Según la prensa local, todos los empleados de Twitter México habrían sido despedidos.

Video: despidos de Elon Musk en Twitter

El director de las oficinas en el país latinoamericano, Francisco Jiménez Viesca, solo optó por poner candado a su perfil. “Sin comentarios, solo gratitud”, anotó en inglés en la biografía de su perfil.

“Desafortunadamente, mi equipo y yo somos parte de la gran cantidad de personas afectadas por los despidos en Twitter. Esta empresa me ayudó a crecer y desarrollar habilidades que van más allá de los trabajos cotidianos, y también me dio la oportunidad de hacer lo que más amo: inspirar #ideas poderosas”, escribió, por su parte, en su cuenta de LinkedIn Lucía Mendoza, quien estuvo a la cabeza de Twitter Next Spanish Speaking.

El medio mexicano Milenio señaló que se contactó con algunos directivos de Twitter México, pero estos manifestaron que no estaban autorizados a declarar hasta no firmar su finiquito. Por su parte, el portal especializado Xataka indicó que, en el caso de México, los recortes estarían concentrados en el área de curación de contenido.

Twitter: presidente de México envía mensaje a Elon Musk

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, pidió este viernes al magnate Elon Musk garantizar que Twitter será confiable y de calidad antes de implementar su plan de cobrar 8 dólares por las cuentas verificadas.

“No le hace (importa) pagar, pero, a ver, primero una tregua de un año, que demuestre que ya se limpió Twitter, que ya no hay bots, que ya no se engaña a nadie, que hay transparencia, que es una regla de oro de la democracia, que hay libertades, que no se va a censurar a nadie”, manifestó.

Sus declaraciones se producen una semana después de que Musk, el hombre más rico del mundo, se convirtió en el propietario único de dicha red social con la promesa de garantizar la libertad de expresión, según su perspectiva, y un plan para cobrar 8 dólares por verificar las cuentas.

Con información de EFE y Sputnik