Despenalizan el aborto en el estado mexicano de Quintana Roo

El Congreso del estado de Quintana Roo aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, con lo que suman 11 entidades en México que reconocen el derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo.

Sandra Cortés González, integrante del colectivo de mujeres Marea Verde Quintana Roo, explicó a EFE que la resolución obedece a la petición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por “obvia y urgente resolución” para homologar la despenalización del aborto en el país.

“Falta el cuadro general. Tenemos lo básico. Ya no se puede criminalizar. No te pueden procesar porque ya no es un delito, pero falta el apartado jurídico para que el sector salud pueda dar el servicio a las mujeres que necesiten practicarse un aborto antes de la semana 12 de gestación”, comentó.

El Congreso de Quintana Roo, principal estado turístico de México por albergar a Cancún, aprobó en lo general y en lo particular, con 19 votos a favor y tres en contra, reformas al Código Penal en materia de derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

Aun así, para el colectivo de Marea Verde Quintana Roo, la despenalización del aborto en el estado no es el final de la lucha que mantienen desde hace cuatro años, pues aún falta reformar la ley de salud que permita la atención gratuita en los hospitales del sector salud.

“Celebramos que se garantice el derecho a elegir la maternidad y la gestación. Tenemos cuatro años trabajando para que se lograra. Las mujeres ya no van a ser criminalizadas y procesadas por decidir sobre su cuerpo”, destacó.

También señaló que aún falta incluir en la ley de salud un apartado que aclare el servicio de instituciones de salud públicas.

“Es cuestión de voluntad política. Sabemos que el diputado Hugo Alday presentó una iniciativa que abarca las modificaciones a la Ley de Salud porque hasta ahora la Norma 046 permite que las víctimas de abuso sexual pueden acceder a una interrupción legal”, argumentó.

PUEDES VER: El día que apuñalaron a Bolsonaro en un acto electoral y que casi le cuesta la vida

Con la reforma de Quintana Roo, más de un tercio de las 32 entidades de México reconocen la interrupción legal del embarazo.

Tan solo en lo que va de 2022, Sinaloa, Guerrero y Baja California Sur han aprobado reformas para despenalizar el aborto, con lo que se sumaron a Veracruz, Hidalgo, Baja California y Colima, en 2021, mientras que Ciudad de México lo hizo en 2007 y Oaxaca en 2019.

Además, la Suprema Corte invalidó en septiembre de 2021 el artículo 196 del Código Penal del estado de Coahuila, que castigaba el aborto hasta con tres años de prisión, y sentó un precedente nacional para impedir encarcelar a las mujeres y personas con capacidad de gestar que abortan y llevar la interrupción legal del embarazo a cada entidad.