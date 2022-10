Joven cumple años y decide celebrarlo organizando su propio funeral: “Una nueva experiencia”

Argentina, una joven mexicana, se volvió tendencia en las redes sociales luego de compartir la curiosa forma en que decidió celebrar un año más de vida. Con ayuda de sus amigos, la cumpleañera quiso organizar su fiesta con la temática de su propio funeral.

Los videos de los festejos fueron compartidos por la amiga de la joven, la tiktoker Ale Padilla. En el primer clip se observa cómo fue la lectura del testamento y, acto seguido, la ejecución del cortejo fúnebre, con la protagonista a la cabeza de la procesión.

Asimismo, Argentina contó con el apoyo de varios de sus amigos, quienes se vistieron de negro y portaron velas para acompañar la carroza funeraria.

Por otro lado, el pastel de cumpleaños también tenía un diseño e inscripción especial, ya que indicaba la fecha de nacimiento y la del ‘deceso’. Además, la decoración contó con calaveras, inciensos y varios accesorios acordes a la temática.

Al término del evento, los amigos colocaron el ataúd de la cumpleañera para velarlo y, en ese momento, ella se levantó y comenzó a bailar. Así dio inicio a la ‘verdadera fiesta’. Por último, Argentina le entregó a sus amigos recuerdos de su fallecimiento, que incluyeron un obituario y un mensaje para todos los asistentes.

La insólita celebración generó diversas reacciones en las redes sociales, entre los que figuraban las felicitaciones por la original temática. “Es una nueva experiencia, cómo no se me había ocurrido”, comentó una usuaria. No obstante, también hubo personas que consideraron de mal augurio este festejo.