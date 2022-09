‘Monchito’: la leyenda del niño ‘fantasma’ cuyo cuerpo no se encontró tras el terremoto de México de 1985

El terremoto de México que ocurrió el 19 de septiembre de 1985 fue uno de los más fuertes y devastadores de la historia de dicho país. El sismo produjo la caída de diferentes edificios, así como la desaparición de varias personas. Fue así que comenzó a sonar en los medios el nombre de Luis Nafarrete, o ‘Monchito’, un niño de 9 años que presuntamente había quedado atrapado entre los escombros junto con su abuelo tras el fatídico temblor de aquel año.

El relato de la prensa sobre aquel menor causó conmoción en miles de personas. Es por ello que diferentes grupos de rescatistas mexicanos y extranjeros dedicaron varios días en encontrar su cuerpo, pero, para sorpresa de todos, nunca apareció. Fue así que sobre su persona se tejieron varias leyendas. Por eso, a continuación te contamos la historia del niño ‘fantasma’ que causó revuelo en el sismo de México que ocurrió a finales de los 80.

¿Cuál es la historia de ‘Monchito’, el niño ‘fantasma’ del sismo de México de 1985?

De acuerdo con una crónica del diario El País de 1985, Luis Nafarrete, más conocido como ‘Monchito’, llegó junto con sus padres y su abuelo a la capital del país norteamericano el 18 de septiembre de 1985. Se instalaron en la casa del abuelo materno, ubicado en el barrio de La Merced, para descansar, ya que tenían pensado ir a Zihatanejo, una zona turística al noroeste de Acapulco.

Nafarrete durmió aquella noche en la habitación de su abuelo sin saber que, a las 7.17 a. m. del día siguiente, un terremoto de 8,1 grados sacudiría la ciudad y lo dejaría presuntamente sepultado junto a su familiar. Los siguientes días, la prensa local publicó el pedido de sus padres para que les ayuden a encontrarlo.

“Los voluntarios no sabían nada de ‘Monchito’, ni de mi suegro. Mi cuñado les dijo que estaban enterrados mi suegro y mi hijo. Entonces, estos muchachos se metieron y le preguntaron con el aparato: ‘¿quién es?’. Se oyeron ruidos, pero no había voz. Supusieron que no podía hablar o no se oía la voz, por lo que dijeron: ‘Si no puedes hablar, danos dos golpes’, y los dio. Se armó un revuelo. Después le pidieron: ‘Si eres un adulto, da un golpe. Si eres un niño, da dos golpes’, y dio dos golpes. A partir de ahí se empezó a trabajar para rescatarlo”, señaló en 1985 al diario El País el padre de ‘Monchito’.

Se apersonaron voluntarios provenientes de Italia, e Israel, así como integrantes de la Marina de México para salvar o encontrar el cuerpo del niño. Incluso llegó hasta el lugar el cantante de España Plácido Domingo, a fin de conocer y presenciar el rescate de Luis Nafarrete.

Los diarios de la época relataron los intentos de rescato del niño 'Monchito', cuyo cuerpo nunca llegó a aparecer. Foto: Yucatán.com

No obstante, con el transcurso de las semanas las esperanzas por encontrar vivo al joven Luis se desvanecieron. Además, llamó la atención la ausencia de moscas en el sitio y la ausencia de olores fétidos que dieran cuenta que había un cuerpo sin vida entre los escombros. Fue así que en los primeros días de octubre los responsables de la búsqueda establecieron que no había ninguna persona en el lugar y detuvieron las acciones.

¿Qué leyendas se crearon en torno a ‘Monchito’?

Frente a esto, el padre del menor acusó al propio Gobierno de “montar una farsa”, según se detalla en una nota de prensa de aquel año de ABC. Además, aseguró que el funcionario Gustavo Gómez, tuvo un débil desempeño en la búsqueda de su hijo. Por su parte, Gómez Ibarra señaló que ‘Monchito’ no era más que un invento de su presunto padre para obtener una caja fuerte de 25 millones de pesos que había quedado bajo los escombros.

El terremoto del 19 de septiembre de 1985 dejó varias personas desaparecidas en México. Foto: Gobierno de Mexico

Asimismo, otra versión que fue recogida por la prensa, como el medio español El País, fue la de un psiquiatra que visitó la zona e indicó que las personas que intentaron buscar el cuerpo del menor afrontaron un caso de “psicosis colectiva”, producto del terremoto y el trauma que generó él mismo en la población. Lo cierto es que jamás se llegó a encontrar el cuerpo del menor, por lo que hasta la fecha se le recuerda a ‘Monchito’, como un niño fantasma.