¿Dónde fue el epicentro del temblor de hoy en México?

Minutos después de la 1 de la tarde, México tuvo un fuerte remezón que provocó que la alerta sísmica se activara. El movimiento telúrico se sintió en los municipios del centro de Veracruz, como Orizaba, Xalapa y Córdoba. Asimismo, en la sesión extraordinaria del Centro de Control y Comando C-4 de la Coordinación Estatal de Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Pública se dio a conocer que, hasta el momento, no hay daños o víctimas a causa del fuerte sismo de 7.4 en Michoacán.

¿Dónde fue el epicentro?

Los informes del Sismológico Nacional de México apuntan a que el epicentro se ubicó a 63 kilómetros al sur de Coalcomán, en el estado de Michoacán.

SSN dio el informe del último movimiento telúrico en México. Foto: SSN/Facebook

¿En qué estados se sintió el último sismo de 7.4?

Luego del registro de un fuerte sismo de 7.4 con epicentro en Coalcomán, Michoacán, y del primer reporte preliminar de 6.8; fuentes locales afirman que, al menos, en cinco estados mexicanos, se experimentó el fenómeno geológico. Mediante redes sociales como Twitter, los gobiernos de Oaxaca, Jalisco, Guerrero, Michoacán y la Ciudad de México publicaron que fueron testigos del temblor.

¿Cada cuánto se reporta la réplica de un sismo?

De acuerdo al SSN, no existe una forma certera de predecir un sismo, dado que todavía no hay tecnología que pueda reportarlo con antelación. Por ello, no se podría definir tampoco cada cuanto tiempo sucederán las réplicas.

Asimismo, el SSN señala que estas pueden suscitarse en un par de minutos, días e, incluso, años después del temblor o sismo principal. Este es el caso de Nueva Madrid (EE. UU.), cuando en 1812 hubo un terremoto del que 200 años más tarde se experimentaron réplicas.

