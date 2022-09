Miguel Ángel Félix Gallardo, capo del narcotráfico en México, conocido como el ‘Jefe de jefes’, casi pasó a cumplir el resto de su condena en prisión domiciliaria por decisión del Juzgado Séptimo de Distrito de Procesos Penales Federales este lunes 12 de septiembre, debido a la avanzada edad y estado de salud del reo, que actualmente tiene 76 años.

No obstante, la Fiscalía General de la República impugnó esta resolución judicial, por lo cual Gallardo deberá permanecer en el penal estatal Puente Grande de Jalisco. Ahora el caso será llevado a un tribunal para definir si la decisión del juez estuvo apegada a derecho, se modifica o se revoca.

De proceder la medida, el fundador y líder por años del cartel de Guadalajara hubiera sido trasladado a una vivienda señalada por su defensa y hubiese tenido que portar un dispositivo de geolocalización permanente, probablemente un brazalete electrónico.

¿Quién es Miguel Ángel Félix Gallardo?

Miguel Ángel Félix Gallardo es un narcotraficante mexicano que adquirió gran poder al fundar y manejar por varios años el cartel de Guadalajara, una de las organizaciones criminales más temidas en los años 70 y 80, por lo que es conocido como el ‘Jefe de jefes’.

Gallardo nació en Culiacán, Sinaloa, en 1946. Según él mismo relató, se dedicó a la agricultura en su niñez, y en su adolescencia ejerció como policía judicial en la entidad. Años después, se convirtió en escolta de los hijos del exgobernador de Sinaloa Leopoldo Sánchez Celis.

En la década de 1970, Gallardo incursionó en el narcotráfico. Junto con Rafael Caro Quintero, el ‘Narco de narcos’ y Ernesto Fonseca Carrillo, ‘Don Neto’, fundó el cártel de Guadalajara, la primera gran organización criminal que controló las rutas de traslado de droga por México y Centroamérica.

Ernesto Fonseca Carrillo, Miguel Ángel Félix Gallardo y Rafael Caro Quintero fundaron el Cártel de Guadalajara. Foto: El Universal

Además de dominar el tráfico de marihuana y amapola, el ‘Jefe de jefes’ se convirtió en uno de los primeros capos en traficar cocaína a los Estados Unidos en los años 80, luego de entablar relaciones con diversos cárteles de Colombia y con líderes del narco de aquel país, como Pablo Escobar.

¿Por qué detuvieron a Miguel Ángel Félix Gallardo?

Gallardo fue señalado con Caro Quintero como los responsables intelectuales del asesinato del agente de la DEA Enrique ‘Kiki’ Camarena y del piloto Alfredo Zavala en 1985. Las víctimas habían revelado la ubicación de uno de los sembradíos de mayor importancia para la organización criminal.

El asesinato del agente de la DEA 'Kiki' Camarena fue el inicio de la debacle del 'Jefe de jefes'. Foto: La Prensa

Bajo esta acusación, Miguel Ángel Félix Gallardo fue detenido el 8 de abril de 1989 en la residencia Jardines del Bosque en Guadalajara, Jalisco. En 2017, 28 años después de su detención, el ‘Jefe de jefes’ fue condenado a 37 años de prisión por homicidio calificado con premeditación y ventaja.

Además, el capo tiene otra condena de 40 años por exportar cocaína, acopio de armas y cohecho, y se le ordenó el pago de 20,8 millones de pesos a las familias de las víctimas.

El periodista Jesús Blancornelas comenta que, al ser encarcelado, Gallardo dividió su imperio criminal entre sus más cercanos colaboradores, entre ellos Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

¿Qué problemas de salud sufre Miguel Ángel Félix Gallardo?

Miguel Ángel Félix Gallardo actualmente no puede caminar y tuvo que apoyarse en las paredes para movilizarse por mucho tiempo. Además, tiene neumonía y está conectado a un balón de oxígeno, según reporta el diario El Financiero.

Adicionalmente, el también conocido como ‘El padrino’ perdió la visión en uno de sus ojos y ha sido intervenido hasta ocho veces debido a múltiples hernias. Su defensa también asegura que está perdiendo la audición y la sensibilidad en distintas partes del cuerpo.

Con varios problemas de salud encima, el narcotraficante dio una entrevista a Telemundo en 2021, en la cual aseguraba no haberse encontrado nunca con ‘Kiki’ Camarena. “Ignoro el porqué se me relaciona, porque ese señor no lo conocí. Yo no soy una persona de armas. Lamento mucho porque sé que era un buen hombre”, manifestó.