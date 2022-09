Presentadora de televisión que padeció de cáncer se quita la peluca en vivo

Marta Guzmán, presentadora mexicana de televisión, sorprendió a los televidentes del programa de espectáculos “Chismorreo” cuando, en plena transmisión en vivo, se quitó la peluca que usaba debido a la pérdida de pelo que padeció por los tratamientos que recibió para el cáncer de mama.

En enero de este año, la conductora dio a conocer en el programa que fue diagnosticada con esta enfermedad. Así, indicó haberse sometido a una intervención quirúrgica para que le fuera removido un tumor, según recogió el periódico Milenio.

Luego, Guzmán tuvo que atravesar un extenso tratamiento con quimioterapias, con el objetivo de evitar que el cáncer volviera y atacara su organismo.

Días después, la comunicadora mexicana contó que tuvo que despedirse de su cabellera, pues el tratamiento le estaba generando pérdidas importantes de cabello, por lo que empezó a usar una peluca oncológica. Sin embargo, ahora que recibió el alta médica, Marta mostró por primera vez cómo luce sin este accesorio.

En la emisión de “Chismorreo” del viernes 2 de septiembre, la mujer anunció que utiliza su peluca solo para salir al aire y le gusta cómo se ve, pero ya no se siente totalmente cómoda con ella, así que procedió a quitársela.

“Estoy a punto de quitarme esto (la peluca), tengo calor, me estoy asando, tengo bochorno”, declaró Guzmán durante la transmisión del show. “Gracias a mi peluquita que me ha hecho el paro cuando no tenía nada de pelo; pero me da mucho calor”, añadió.

Cabe mencionar que la presentadora utilizó esta situación como una forma de apoyar a todas aquellas personas que, como ella, han tenido que lidiar con la pérdida de pelo debido a alguna enfermedad.

“A lo mejor me la vuelvo a poner con otro peinado, otro outfit, pero hoy la voy a guardar y lo quería hacer en el ‘Chismorreo’, porque aquí es donde abrí toda la situación que pasé”, siguió la presentadora.

También relató lo duro que fue verse sin su cabello. “De repente, cuando no te ves con nada de pelo, dices: ‘¿Esa de ahí soy yo?’; me costó trabajo y no es algo que le deba de dar pena a nadie, porque no es algo que buscaras. Este look que traigo ahorita tampoco lo planeé, pero, pues, ya lo traigo y entonces lo voy a mostrar”, explicó.

“Ahora sí pienso que el pelo es un accesorio, porque, así como me lo puedo poner, me lo puedo quitar, y de verdad me siento mucho más cómoda”, admitió. “Me siento muy cómoda, muy apapachada aquí y, como me siento en mi casa, así ando en mi casa”, finalizó.

Marta Guzmán libre de cáncer de mama

El pasado 1 de junio, después de más de seis meses de padecer cáncer de mama, la conductora afirmó haber sido dada de alta , pues concluyó sus sesiones de radioterapia.

Dentro del hospital en el que fue atendida, tocó tres veces la llamada ‘campana de la esperanza’, la cual hacen sonar por tradición todos los pacientes de cáncer que terminan su tratamiento para celebrar haber superado la enfermedad.