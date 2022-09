Reunión de padres de familia se sale de control y se agarran a sillazos en pleno salón de clases

Los ejemplos más importantes para un hijo son sus padres, quienes se encargan de ser sus tutores con el objetivo de prepararlos para la vida. Sin embargo, en redes sociales, se ha vuelto viral un video en el que se observa a dichos apoderados recrear una batalla campal dentro de un salón de clases en México.

Aparentemente, uno de los presentes decidió publicar en su cuenta de TikTok el escandaloso momento en el que un grupo de padres y madres se reunieron en un colegio ubicado en el municipio de Cunduacán, Tabasco, para resolver sus diferencias.

Aunque no se sabe la fecha exacta en que ocurrió la inesperada escena, se conoce que el grupo de adultos acudió a dicha institución para hablar acerca del comportamiento de sus hijos.

No obstante, los apoderados, sin importar que se encontraban en una casa de aprendizaje y educación, se lanzaron a los golpes y patadas. Asimismo, en el clip, se puede apreciar que incluso lanzan cosas, bolsas y sillas. Solo una minoría de personas decidieron no participar para ser testigos del hecho y no involucrarse en la pelea campal.

VIDEO: @SoyPiper/Twitter

Finalmente, la grabación, que cuenta con millones de reproducciones, también fue criticada e incluso algunos internautas bromearon con variados comentarios. “Hubiera estado mejor la edición con la típica de Panteón Rococó” o “Los vatos que pagaron boleto VIP sentados junto a la pared”, comentaron los usuarios.