¿Cuáles son las zonas más sísmicas de México según estudios?

México está ubicado en la zona con mayor actividad sísmica del mundo: el cinturón de fuego del Pacífico. La alta sismicidad en territorio mexicano se debe a la interacción de las placas de Norteamérica, de Cocos, del Pacífico, de Rivera y la del Caribe.

El Servicio Geológico Mexicano (SGM) registra más de 15.000 sismos al año. Muchos de ellos, al ser de escala menor, no son percibidos, pero otros pocos llevan cierto riesgo a la población mexicana. Si bien todo el territorio del país es atravesado por cordilleras y capas geológicas, hay zonas más propensas a recibir sismos de gran o media intensidad.

¿Cuáles son las regiones sísmicas de México?

El SGM dividió las zonas sísmicas del país en cuatro: A, B, C y D. En la primera de ellas no se tienen registros históricos de sismos. Es decir, no se han reportado sismos de mediana o gran magnitud en los últimos 80 años.

En la zona B y C, zonas intermedias, se registran sismos de gran o mediana magnitud no tan frecuentemente. La zona D reúne los lugares en los que se han registrado grandes sismos de forma frecuente.

Mapa de regiones sísmicas en México. Foto: Cenapred

Otra división válida para México está dada por regiones sísmicas, penisísmicas y asísmicas. Las zonas sísmicas están localizadas al sur y suroeste del territorio mexicano.

Por su parte, la zonas penisísmicas abarcan la sierra occidental; las zonas asísmicas se sitúan en la parte norte y noreste de México además de las penínsulas de Baja California y Yucatán.

Riesgo alto Chihuahua, Durango Sinaloa, Durango, Zacatecas, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, San Luis Potosí, Yucatán, Campeche, Quintana Roo. Riesgo medio Sonora, Baja California Sur, Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Tlaxcala, Veracruz, Tabasco. Riesgo bajo Baja California, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas.

Sismos más destructivos en la historia de México

De acuerdo al SGM, los sismos más destructivos en la historia de la república mexicana, fueron de 8.1 y 7.6 grados en la escala de Richter. Estos sismos ocurrieron el 19 y 20 de setiembre de 1985, respectivamente.

Los últimos terremotos que se produjeron en suelo mexicano ocurrieron el 7 de setiembre de 2017, con epicentro en Chiapas, y el 19 de setiembre, en Morelos. El primero tuvo una magnitud de 8.2 en la escala de Richter, mientras que el segundo fue de 7.1.

Ocurrencia promedio de grandes sismos en México