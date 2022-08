“Me discriminan por ser bonita”: influencer acusó a empleados del INE por editar su identificación

La influencer Yeri MUA se ha convertido en una de las más populares del momento tras ser elegida como reina del carnaval de Veracruz, y realizar diversas transmisiones en vivo a través de sus redes sociales. No obstante, la joven de 19 años se volvió tendencia en los últimos días luego de enfrascarse en una discusión contra los empleados del Instituto Nacional Electoral de México.

Tal como lo contó en un video, la reina de belleza llegó hasta las instalaciones de la entidad mexicana para recoger su identificación. En su relato, la joven especifica que esperó a más de 40 grados, dentro de su camioneta, para que pudieran atenderla. Asimismo, señaló que el personal la miró con “mala cara” y le insistió a formar fila, pese a que la influencer ya tenía agendada una cita.

Sin embargo, para Yeri MUA, lo peor ocurrió después, ya que, cuando tuvo el documento de identidad en sus manos, se percató que no habían utilizado la fotografía que ella había seleccionado de antemano.

“Se me arruinó mi día con esta identificación. En serio, esta foto yo creo que me la editaron para verme así de mal, yo no me veo así de fea, yo no estoy así de fea. Vean la miseria de foto que me tomaron”, sostuvo la joven, publicando la imagen en sus redes sociales.

La influencer acusó a los trabajadores de escoger una instantánea donde ella se viera mal a propósito. “Me lo hicieron de adrede, me pusieron la foto en la que salía con la boca abierta. Me discriminan por ser bonita”, concluyó.