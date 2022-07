Hombre le rompe pantalón a joven en fiesta y genera indignación en redes: “No veo lo chistoso”

El principal objetivo de los usuarios en las redes sociales es conseguir fieles seguidores para tener visitas en sus publicaciones y crecer rápidamente. Este es el caso de un joven mexicano que fue víctima de una broma de mal gusto por parte de su amigo cuando se encontraban bebiendo en plena reunión social.

El polémico video tiene más de 9 millones de vistas y fue subido a través de la cuenta de un hombre que se hace llamar mauriilugo3 en TikTok, el cual ha generado todo tipo de comentarios e indignación en los internautas.

Según el clip mostrado, un grupo de jóvenes se encontraba en una fiesta. Todo iba tranquilamente hasta que, de un momento a otro, un chico moja a propósito la pierna de una mujer y esta le pide una servilleta para poder secarse.

Fue entonces que el joven se acerca al otro hombre, el cual estaba sentado, para inmediatamente romperle el pantalón con agujeros a la moda que tenía puesto.

Notoriamente, se puede apreciar al afectado sorprendido por lo que acababa de pasar.

Inmediatamente, el video provocó cientos de reacciones en contra de la supuesta broma que le hicieron al joven, los cuales criticaban la acción y catalogaba a quienes participaron de malos amigos. A pesar de ello, también había comentarios que decían que el hecho estaba armado y simplemente se lo tomaron con gracia.

“No veo lo chistoso”, “¿Qué tal y era el único pantalón que tenía?”, “No hagan eso, no es de buen gusto”, “Los amigos no hacen eso”; “A mí me hicieron eso, pero en ese entonces yo no tenía dinero y era mi único pantalón de mezclilla. Solo me reí, pero dentro de mí quería llorar”, fueron algunos de los mensajes más destacados.