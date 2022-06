AMLO señala que Argentina le puede pagar a plazos por el avión presidencial

Fiel a su estilo, el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, sugirió a la nación argentina decidirse por la compra del avión presidencial José María Morelos y Pavón. Esto luego de conocer que la aeronave oficial de dicho país ya culminó su ciclo de vida y necesita un remplazo.

El hecho ocurrió la mañana del 9 de junio, en una de las conferencias oficiales de AMLO ante la prensa en el Palacio Nacional. Desde ahí comentó que si el Gobierno de Alberto Fernández no tiene el monto suficiente para cubrir su costo, podría “firmar un convenio” a largo plazo para saldar la cuenta.

“Es como el avión presidencial, ya se agotó la capacidad de tiempo de vida útil del avión de Argentina, del avión presidencial, y entonces les mandamos a decir ahí está, llévense el avión nuestro”, comentó el mandatario mexicano.

López Obrador sostuvo que dicho país es una nación amiga, por lo que podría invertir los 110 millones de dólares del costo en plazos. También acotó que dicho Gobierno cuenta con 30 millones que estaría dispuesto a recibir si hay un compromiso posterior.

PUEDES VER: Reportero fue a cubrir un accidente y se enteró de que la víctima era su hijo

El imponente avión llamado José María Morelos y Pavón

El Boeing 787 lleva el nombre de un sacerdote, militar y político que fue una figura icónica en la Guerra de Independencia mexicana. La nave puede transportar hasta 80 pasajeros, por ello es considerado uno de los más extravagantes de Gobiernos en América.

Su tamaño y volumen ha hecho que sea señalado como un despilfarro de dinero en un país donde existe mucha pobreza. Debido a esto, el presidente López Obrador prometió no subir a la nave, incluso la rifó en la Lotería Nacional del 2020. No obstante, el sorteo no tuvo éxito.