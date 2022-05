Día de la Madre 2022 en México EN VIVO: imágenes, tarjetas y mejores frases para la celebración

Frases por el Día de la Madre 2022

Envía un afectuoso saludo a tu madre por su día con alguna de las siguientes frases:

-Gracias, mamá, por estar siempre a mi lado y levantarme cuando me caigo. Eres la persona que siempre ha estado cuando más lo he necesitado. No faltes nunca.

-Ojalá que jamás me falte hablar con mi compañera, maestra, consejera, mejor amiga: mi mamá.

-Solo quiero que sepas lo especial y afortunado que me encuentro al ser bendecido con una madre tan amorosa, cariñosa y maravillosa como tú.

-¡Gracias, mamá! Te lo digo ahora por todas las veces que nunca lo dije porque pensé que lo sabías. Te quiero mucho, mamá. Gracias por lo que has hecho por mí.

-Has sido una madre maravillosa y una abuela insuperable, gracias por habernos dado todo tu amor. ¡Feliz día para ti!

-Hoy quiero darte las gracias por ser la persona que ha dedicado gran parte de su vida a hacerme feliz y lo ha conseguido gracias al cariño que me ha brindado.