Revocación de mandato: ¿por qué AMLO impulsa el referendo que lo podría sacar de la presidencia?

México decidirá este domingo, por primera vez en su historia, la continuidad o no del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), a través de una consulta de revocación de mandato, respaldada por él mismo.

La iniciativa ha dividido a la sociedad mexicana, puesto que hay quienes consideran que la iniciativa solo persigue reafirmar la imagen del mandatario, quien aún goza de alta aceptación popular, según encuestas.

Los mexicanos deberán escoger entre dos opciones que definirán el futuro de AMLO: “que se le revoque el mandato por pérdida de confianza” o “que siga en la Presidencia de la República” hasta su final de mandato en 2024.

López Obrador se comprometió a acatar el resultado de esta próxima consulta sin importar la cifra de asistencia a las urnas.

“Aquí, bajo palabra de honor, por mis convicciones, por mis principios, por mis ideales, si la gente vota porque renuncie, me voy, no espero, no le hace que no sea el 40% del padrón que participe”, dijo hace algunos meses en sus habituales conferencias matutinas.

¿Por qué AMLO apoya una consulta que puede costarle la presidencia?

Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral mexicano, sostuvo a BBC Mundo que el presidente mexicano es consciente de su triunfo. “Primero, porque él sabe que no le va a costar la presidencia. Y segundo, porque el populismo requiere de pleito y polarización” , respondió.

“Y aunque contaba con que habría muchos partidos promoviendo la opción de que se fuera y eso le iba a dar gasolina para hacer un pleito nacional, casi nadie ha promovido ese voto”, acotó.

De hecho, la campaña por votar a favor de revocarlo ha sido prácticamente inexistente. Pero los defensores de la consulta aseguran que su objetivo no es otro que el ser un ejercicio democrático al servicio del pueblo.

“Desde que el presidente empezó su lucha social hace más de 30 años siempre ha promovido la democracia y cree que si los gobernantes no cumplen, los ciudadanos pueden quitarlos. Él dice ‘el pueblo pone y el pueblo quita’”, afirma Gabriela Jiménez Godoy, presidenta nacional de la asociación civil Que Siga la Democracia.

PUEDES VER: Conoce a la niña que recibió 40 regalos por aparecer en el videoclip de Julieta Venegas

¿Por qué es poco probable que AMLO pierda?

Según un sondeo de Consulta Mitofsky publicado en la primera semana de abril, da cuenta que la gran aceptación popular de AMLO hace prácticamente imposible un resultado desfavorable para él. Su aprobación es del 60,4%. Una encuesta publicada por el diario El Financiero el 4 de abril la ubicaba en un 57%.

“Es por eso que esta consulta es innecesaria en este momento, porque tenemos un presidente popular y un país estable. No veo para qué usar un instrumento hecho para situaciones de crisis y para ser usado por quienes han perdido la confianza en el presidente y quieren removerlo”, reflexiona Ugalde.

El actual director de la empresa de inteligencia legislativa y política Integralia Consultores asegura que “esto no es para medir si va bien o va mal. La consulta es para quitar a alguien porque pone en riesgo al país”.