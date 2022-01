¿Aún puedo agendar mi cita para mi beca Benito Juárez 2022?

Los beneficiarios de Mi Beca Benito Juárez de nuevo ingreso y de continuidad ya pueden agendar su cita para solucionar algunos de los problemas que pudieran estar experimentando, por lo que aquí te dejamos toda la información para que no tengas ningún inconveniente.

Como se sabe, el beneficio social de Mi Beca Benito Juárez está destinado a los mexicanos en estado de pobreza y vulnerabilidad, para que puedan seguir estudios superiores en centros privados con apoyo del Gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Dicho programa busca que los estudiantes cierren brechas con otros que tienen más oportunidades de seguir la carrera o profesión que han elegido.

Agendar cita en Mi Benito Juárez, según problema:

Becarios nuevos ingresos

Si no pudiste acudir a la entrega de tu expediente físico:

Apertura de citas: 3 de enero de 2022

Fecha de atención: Del 5 al 31 de enero de 2022

Si realizaste tu expediente físico, pero cumples 15 años después del 1 de febrero de 2022:

Apertura de citas: 13 de enero de 2022

Fecha de atención: Del 17 al 31 de enero de 2022

Si integraste tu expediente físico, ya pasaron más de 20 días hábiles y sigues sin correo de confirmación:

Apertura de citas: 20 de enero de 2022

Fecha de atención: Del 24 al 31 de enero de 2022

Becarios de continuidad

Si no has podido registrarte o no puedes acceder a la App Bienestar Azteca porque indica que tus datos son incorrectos o requieres actualizarlos:

Apertura de citas: 13 de enero de 2022

Fecha de atención: Del 17 al 31 de enero de 2022

Si no recuerdas tus datos para agendar una cita en mi Beca Benito Juárez:

Apertura de citas: No es necesario agendar cita y puedes acudir a tu oficina de becas más cercana para recuperar tus claves de acceso.

Fecha de atención: Del 17 al 31 de enero de 2022

¿Cómo agendar cita para Mi Beca Benito Juárez? Paso a paso

Ingresa al sistema de Mi Beca Benito Juárez

Captura tu CURP.

Ve a la pestaña “Tienes pagos pendientes”.

Ahí se te asignará una oficina a donde debes acudir.

Elige una fecha y hora.

Completa tus datos.

Da clic en Agenda tu cita.

Descarga e imprime tu comprobante.

Requisitos para asistir a la cita de Mi Beca Benito Juárez