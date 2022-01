AMLO revela que escribió “testamento político” tras ser operado por cateterismo

Este sábado 22 de enero, el presidente de México, Manuel López Obrador (AMLO), volvió al Palacio de la Moneda después de ser intervenido un día antes por un cateterismo cardiaco en el Hospital Central Militar. Durante el discurso transmitido en redes sociales, reveló que ha escrito un “testimonio político” por si llegase a fallecer.

El mandatario, quien hizo hincapié en que tiene un historial vinculado al infarto y la hipertensión, precisó que escribió este manuscrito con la consigna de asegurar la gobernabilidad. Además, comentó que el procedimiento médico ya había sido programado 15 días atrás, pero que se tuvo que postergar al haber contraído la COVID-19.

“Yo tengo un testamento político, no puedo dejar un país en un proceso de transformación (...). Además, con estos antecedentes del infarto, la hipertensión, mi trabajo que es intenso, sin tener en cuenta la posibilidad de una pérdida de mi vida, ¿cómo queda el país? Tiene que garantizarse la gobernabilidad. Entonces, tengo un testamento para eso”, indicó AMLO en la transmisión desde el Palacio de la Moneda.

A pesar de proyectar un plan para un escenario de este calibre, resaltó que “afortunadamente no va (el testamento político) a necesitarse”. “Vamos a seguir juntos, queriéndonos mucho”, expresó.

Respecto a la intervención en el Hospital Militar Central dijo: “Ingresé para que me hicieran un cateterismo, todo esto porque hace 15 días me hice una prueba de esfuerzo. Los médicos decidieron que tenía que hacerme un cateterismo, ya estaba todo programado, pero me contagié de COVID-19. Tuve que esperar a que pasara y ayer, después de la conferencia, asistí a esta cita con los médicos”.

Ahora que ya ha superado el coronavirus y ha controlado el problema cardiaco, problemas que “lo estaban deteniendo”, el mandatario se comprometió a renovar las giras por México.

¿Cuántos años tiene AMLO de presidente?

AMLO ha sumado tres años y casi dos meses como presidente de México. Su Gobierno inició oficialmente el 1 de diciembre del 2018 y acabará el 30 de noviembre del 2024. Sin embargo, a finales del 2021, indicó que dejará el Palacio de la Moneda dos meses antes; es decir, el 30 de septiembre del 2024.