Una menor fue vendida a un pedófilo hace 30 años: el agresor ya fue detenido

Desde los 10 años, Irma Ríos, una mujer oaxaqueña de 41 años, fue obligada a vivir con un pederasta en un matrimonio forzado, luego de que su padre alcohólico la vendiera por una botella de licor . Tres décadas después, ella se armó de valor y denunció a su agresor ante la Justicia de México. “Quiero ser feliz y libre”, sostuvo.

El fiscal general de Oaxaca, Arturo Peimbert Calvo, informó a Radio Fórmula que el “esposo y agresor de Irma durante más de 30 años fue detenido”. Además, aseguró que tras el arresto se buscará acumular los delitos para que reciba la pena más alta que permita la ley, y no solo de violencia de género.

Asimismo, mencionó que Irma Ríos ya fue notificada de la detención de su agresor y también se le ha brindado atención integral para mujeres víctimas de ese tipo de violencia. “La Secretaría de la Mujer está trabajando junto con nosotros, queremos agradecer a los medios por visibilizar casos con el de ella”, agregó el fiscal de Oaxaca.

“Le dio una botella de licor a mi papá”

Irma Ríos contó que un 5 de febrero de 1991 su padre la obligó a vivir con un pedófilo 10 años mayor que ella. Desde ese momento, el hombre identificado como Ignacio Rodríguez Cabrera se convirtió en su verdugo y, debido a los abusos sexuales, sería el padre de sus tres hijos .

“Le dio una botella de mezcal a mi papá. Yo me enteré que por esa botella de licor me había dado mí con esta persona (...) Mi papá me dijo te vas con él, pero yo no me quería ir porque yo tenía 10 años”, narra la mujer.

Además, recuerda que con apenas 10 años tuvo que olvidar para siempre sus muñecas y renunció a su infancia por decisión de su padre alcohólico. Un día, mientras ella jugaba, Ignacio, el hombre que se convirtió en su agresor por más de 30 años, llegó molesto a su casa y quemó todos sus juguetes.

Crítica situación

La Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim) alertó el martes 26 de octubre que el número de niños, niñas y adolescentes, entre 0 a 17 años, que fueron víctimas de trata aumentó de 179 de enero a agosto de 2020, a 261 de enero a agosto de 2021, es decir, un incremento del 45.8% de un año a otro.

“Es inaceptable que las autoridades, bajo una visión adultocéntrica, menosprecien y resten importancia a situaciones tan graves como la venta de niñas en diversas entidades de México, lo que conlleva a una omisión intencional del Estado para atender esta terrible práctica que se traduce en delitos como violencia sexual, tráfico y trata de personas entre 0 a 17 años de edad, matrimonio infantil y violaciones al derecho a la libertad y a la salud , que atentan contra el interés superior de la niñez y que se cometen en complicidad con autoridades comunitarias y locales”, dijo Redim en un comunicado.

De acuerdo con Redim, existe un subregistro en las denuncias de estos hechos, sin embargo, considerando las cifras oficiales en México al menos mil 463 personas de 0 a 17 años, de ellas mil 54 mujeres y 409 hombres, han sido víctimas de la trata de personas entre enero de 2015 y julio de 2021, informa Latinus.

