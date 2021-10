Buen fin 2021: 7 recomendaciones para comprar de forma segura por internet

El buen fin 2021 es un programa en beneficio de las pequeñas y medianas empresas de México que está a punto de iniciar. La propuesta de descuentos generalizados que impulsan las compañías para apoyar la economía de las familias mexicanas y la reactivación del sector se llevará a cabo el próximo 10 de noviembre hasta el 16 de noviembre.

Se trata de siete días de descuentos y mejores ofertas en algunas tiendas del país centroamericano, así que no te quedes con las ganas de llevarte el producto soñado. ¿Quieres saber cómo comprar de forma segura vía internet? Conoce aquí los alcances que te brinda La República a continuación.

Compras por internet. Foto: Internet

¿Cómo comprar de forma segura por internet?

De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), una de las opciones es comprar en sitios web reconocidos y con buena reputación.

Revisar que la conexión a Internet sea segura.

Instalar en la computadora o dispositivo móvil una solución integral de seguridad y mantenerla actualizada.

Se recomienda evitar enlaces de correos y anuncios.

Leer cuidadosamente las políticas de privacidad, el aviso de privacidad y las políticas de devoluciones del sitio en el que realizas el comercio electrónico.

Analizar que en la página web del proveedor en la que realizarás la transacción, informe su domicilio físico, números telefónicos y cualquier medio para acudir en caso de que requieras presentar una reclamación.

Observar las medidas de seguridad en la transacción, es decir, cerciorarse que el sitio sea seguro o candado amarillo en el navegador por ejemplo.

Establecer alertas y revisar cuidadosamente los estados de cuenta bancarios.

Utilizar un sólo instrumento de pago en línea.

Finalmente, de acuerdo con la información de la Profeco, lo ideal será desconectarse y terminar sesión en su computadora una vez que haya realizado la compra y obtenido los comprobantes de las transacción.

¿Cuándo inicia y termina el buen fin?

Se considerarán siete días de compras y ventas, donde los ciudadanos podrán buscar las mejores ofertas. De esta manera, el buen fin 2021 se llevará a cabo del 10 al 16 de noviembre.

¿Cuáles son las tiendas que participaran en el buen fin?

Las tiendas que participan en el buen fin son las siguientes: Adidas, American Eagle Outfitters, ASUS, Amazon, Adolfo Domínguez, Aeropostale, Bed Bad and Beyond, Bizarro, Bose de México, Bershka México, C&A México, Casa Palacio, Cinemex, Concord, Coppel, Calorex, Capa de Ozono, Carter’s, Deportes Martí, Desigual, Dione, Dorothy Gaynor, Dportenis, Domestika, Elektra, Fiorentina, Fonart, Ferrioni, Flexi, FOREVER, GAIA, Hang Ten, HP Store, Hyunday, Huawei, H-E-B México, Intermöbel, Ivonne, Julio, La Boutique Palacio, Liverpool, Loly in the Sky, Linio, Luuna, LEVIS, Mango, Muebles Troncoso, Massimo Dutti, Natura, Nike, Norton, Nespresso y Nutribullet.

Asimismo, Old Navy, Oysho, Palacio Outlet, PAVILIONS, Prada, Price Shoes, RadioShack de México, Sally Beauty, Santory, SEPHORA, Shasa, SOHO Moda, Sony, Sport Depot, Suburbia, Stradivarius, The Home Depot México, The North Face, Total Play, United Colors of Benetton, Uterqüe, Vazza, Vertiche, Vianney, Vicky Form, Vans, Waldo’s Dolar Mart, Walmart, Whirpool y Zara.