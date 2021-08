PRD llama a no participar en consulta “para no legitimar esta farsa”

El representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante el Consejo General del INE, Ángel Ávila, hizo un llamado a la ciudadanía a no participar en la consulta de hoy, pues aseguró que se trata de una farsa. “Si les interesa la justicia la FGR puede ponerse a trabajar. Esta consulta no sirve de nada y el resultado será cuestionado por los mismos que la promovieron. (…) El PRD hace un llamado a no participar para no legitimar esta farsa. Le decimos a los ciudadanos: no se presten a esta pantomima del Presidente”, sostuvo. https://www.milenio.com/politica/consulta-popular-2021-casillas-votaciones-resultados-envivo