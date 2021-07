Las autoridades sanitarias de México ponen a disposición de la ciudadanía el trámite del certificado de vacunación COVID-19, documento que facilitará el viaje a los países que exigen la inmunización como requisito para ingresar a su territorio.

Este comprobante tiene carácter oficial, según explicó Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, en conferencia de prensa. Aquí te explicamos los pasos para que obtengas el tuyo.

¿Cómo obtener el certificado de vacunación COVID-19?

Para conseguir tu certificado de vacunación contra la COVID-19, sigue estos pasos:

Ingresa a la web: https://cvcovid.salud.gob.mx.

Introduce tu clave única de registro de población (CURP) .

. Ingresa el Captcha que se te solicitará.

El sistema te mostrará el siguiente mensaje si es que ya estás vacunado: “ Se envió un correo a la cuenta registrada en mivacuna.salud.gob.mx ”.

”. Ingresa al correo electrónico que registraste para recibir la vacuna y encontrarás el certificado de vacunación en formato PDF listo para descargar.

Es posible que el correo tarde unos minutos en llegar. De lo contrario, será útil revisar la bandeja de spam.

Este documento incluye los membretes del Gobierno de México y de la Secretaría de Salud, el nombre y CURP de la persona inmunizada, el tipo y lote de la vacuna, y la fecha en que se aplicó cada dosis. También contiene un código QR que permitirá a las autoridades migratorias de otros países verificar la inoculación en tiempo real.

El certificado de vacunación COVID-19 es un documento oficial e incluye los membretes del Gobierno y de la Secretaría de Salud. Foto: Gobierno de México

¿Quiénes pueden solicitar el certificado de vacunación COVID-19?

El certificado de vacunación COVID-19 solo puede ser obtenido por aquellas personas que han recibido las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus (o una, en caso de haber recibido el fármaco de Johnson & Johnson).

Si no te has inoculado e intentas solicitar el certificado con tu CURP, el sistema te mostrará el mensaje: “No vacunado”.

¿Para qué sirve el certificado de vacunación COVID-19?

López-Gatell informó que este certificado permitirá viajar sin problemas a otros países que exigen un comprobante de vacunación como requisito para ingresar. “Consideramos que para las personas mexicanas era conveniente que tuvieran un instrumento que les facilite esos viajes en caso de que tengan que hacerlo”, afirmó.

No obstante, el funcionario también invocó a no usarlo como condicionante para el empleo, ya que se trataría de una conducta discriminatoria. “No sería procedente que un empleador en México pidiera el certificado y que, si la persona no tenga el certificado, no quiera recibir el empleo o emplear. Eso no sería adecuado”, puntualizó.

¿Qué hago si los datos que aparecen en el certificado son incorrectos?

Si el certificado que recibiste aparece con datos erróneos, puedes solicitar su corrección a través del enlace liga aclaración que saldrá en el correo con el documento. Da clic en él, llena el formulario y adjunta la copia del certificado en formato JPG, PNG o PDF. Por último, pulsa en enviar.