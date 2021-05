México: joven se vuelve licenciado y lleva título a la tumba de sus padres

Un joven de México, específicamente de Coatzacoalcos, Veracruz, recibió su título como licenciado en Enfermería y Obstetricia en la Universidad de Guanajuato, campus Irapuato-Salamanca, y lo llevó a un lugar especial.

Eduardo Mejorado Serrano, de 28 años, llegó con su título en mano hasta la tumba de sus padres para compartir su logro y, para dejar un recuerdo, se tomó una fotografía y la compartió en Facebook.

“Las promesas son para cumplirse” , fue el mensaje que eligió Mejorado Serrano para publicar su imagen el pasado 7 de mayo. De fondo, una fotografía de sus padres abrazados, permanecía pegada en la tumba con flores.

Mejorado Serrano contó que, al comenzar la universidad, su madre enfermó, pero no dejó de estudiar por pedidos de ella. Su padre había muerto años antes.

“A raíz de que mi mamá enferma, yo decidí dedicarme al cuidado de ella; incluso había decidido darme de baja un año para poder dedicarme completamente a su cuidado y ella me dijo que no, que no dejara trunca la carrera y no me permitió dejarla. Yo le agradecí de esa manera y le prometí que iba a terminar la carrera”, narró.

Debido a la réplica de varios medios de comunicación en Latinoamérica, la fotografía fue muy comentada por parte de familiares, amigos y desconocidos, quienes lo felicitaron por sus éxitos.

“Yo les diría que sí se pudo, que gracias a Dios por darme vida para poder llegar a este momento, que ellos me dieron la oportunidad de terminar, que me hayan hecho una persona responsable y de bien”, reconoció para medios mexicanos.