México: denuncian a directora del metro por homicidio y corrupción

El Sindicato Mexicano de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (STC) presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Ciudad de México contra la directora del metro, Florencia Serranía Soto. El gremio sindica a la funcionaria por los delitos de homicidio, lesiones culposas y corrupción tras la tragedia que dejó 25 muertos el lunes 3 de mayo.

Secretario general del grupo de trabajadores, Jesús Urbán Puerto, explicó que la denuncia incluye al subdirector general de Mantenimiento del Metro, Nahúm Leal Barroso; la gerenta de Obras y Mantenimiento, Alejandra Flores Saldívar; y el subdirector general de Operación, Alberto García Lucio.

“ Es imperdonable que no haya un culpable, que no haya responsables , no es posible que el gobierno de la Ciudad de México haya encargado un peritaje en el que está participando la misma directora del metro”, lamentó el dirigente gremial, según recoge la revista Forbes.

Urbán Puerto enfatizó que la directora del metro debe ser separada del cargo inmediatamente. Recordó que ya hubo accidentes graves relacionados con el sistema de transporte de trenes, aunque sin consecuencias fatales. También sostuvo ante medios de comunicación que el Gobierno presionó a otro gremio para que desista de acompañar su denuncia.

Tragedia dejó 25 muertos

25 personas fallecieron y otras 79 tuvieron que ser internadas en un hospital por el accidente del metro en la Ciudad de México. La noche del 3 de mayo, una viga que sostenía un puente de la Línea 2 cedió, lo que ocasionó el desplome de la estructura y posterior caída de dos vagones .

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó que su política de austeridad sea una de las causas del accidente del metro de la capital. El mandatario se ha negado a entregar ayudas directas a las empresas y a contratar deuda en el marco de la pandemia. Ha aducido que su prioridad es la atención en salud y la inversión social, indica la agencia AFP.