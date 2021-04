Carta bajo protesta de decir verdad que indique: lugar y fecha de emisión; declaración de que ha sido aceptado para realizar el servicio social en el Programa Memoria de México Estrategia Nacional de Lectura con fecha de inicio y término; declaración de no haber concluido estudios del nivel educativo al que aplica ni tiene un certificado del mismo; declaración de que no tiene otro beneficio económico, para el mismo fin, otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada; declaración de que no posee otro apoyo económico otorgado por alguna dependencia de la Administración Pública Federal Centralizada, que bajo el principio de temporalidad no sea compatible con la beca que solicita; y nombre y firma del o la estudiante.