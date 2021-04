México: diputado detenido por presunto abuso sexual sale libre por fuero

El diputado federal Benjamín Saúl Huerta fue detenido por la Policía de Ciudad de México tras ser denunciado por intentar abusar sexualmente de un menor de 15 años. El adolescente narró a los agentes que se encontraba con el político por razones laborales cuando intentó agredirlo.

Saúl Huerta fue llevado a la Fiscalía de Delitos Sexuales para que rinda su declaración, pero luego quedó en libertad al acreditar su fuero federal por ser un diputado.

“ La defensa del acusado presentó diversos documentos para acreditar que su representado cuenta con fuero constitucional, por lo que la investigación continuará sin ser detenido ”, explicó la Fiscalía en un comunicado.

El político mexicano se defendió de las acusaciones y señaló ser víctima de un acto de extorsión. Sin embargo, su situación se podría complicar, ya que el periodista Ciro Gómez Leyva dio a conocer un audio en el que el legislador intentó comprar el silencio del menor.

“Llegamos a un acuerdo económico, señora. Yo se lo suplico, por favor, no me destruya. Se lo voy a pagar con creces”, dijo el diputado a la madre del adolescente. Ella le increpó: “Me dice que no lo destruya y usted quería destruir a mi hijo”.

“(Nos vemos) aquí en el hotel o fuera de acá, pero lleguemos a un acuerdo económico (...). Llévalo con un médico, no le hice absolutamente nada”, insistió el parlamentario.

El adolescente trabajaba repartiendo volantes para Saúl Huerta y, en su relato a los medios, contó que el legislador le ofreció una bebida que “sabía amarga” y que luego empezó a sentirse mal .

“Entré al hotel. Me dijo que iba a rentar dos habitaciones. Llega y renta una habitación con una cama. Me sentía muy mareado, no podía caminar bien, me dolían las piernas. Llegué a la habitación, me acosté, ya no podía, estaba mal. Me acuesto y él se va al baño. Sale totalmente desnudo”, explicó.

La Fiscalía de Ciudad de México ha anunciado que, cuando se tengan los suficientes medios probatorios del delito del abuso sexual contra el menor, se solicitará un juicio de procedencia para buscar el desafuero del diputado a fin de que rinda cuentas ante la justicia.