Desde el 15 de febrero pasado, el Gobierno de México lleva a cabo la vacunación contra la COVID-19 de los adultos de 60 años o más en diversos estados del país. Con tal propósito, se creó una plataforma virtual que permitirá a dicha población registrarse para ser inoculada.

El registro es sencillo y solo requiere que ingreses tu CURP y algunos datos personales. Quienes lo completen recibirán una llamada que les indicará el lugar y fecha de vacunación. No obstante, también existen dudas sobre el proceso, como qué hacer si no te han llamado o si no carga la página. Aquí responderemos esas interrogantes y te daremos los pasos para la inscripción.

¿Quiénes pueden registrarse para recibir la vacuna COVID-19 en México?

Al encontrarse México en la segunda fase de vacunación contra la COVID-19, en esta ocasión es el turno de que se registren las personas adultas mayores de 60 años. Todo lo que requieren para el proceso es una computadora.

¿Cómo registrarse para la vacuna COVID-19?

Si necesitas registrarte para la vacunación contra la COVID-19, debes seguir estos pasos:

Ingresa a la plataforma web habilitada por el Gobierno: https://mivacuna.salud.gob.mx/

Inscripción para la vacuna COVID-19 México para adultos mayores de 60 años. Foto: captura/Twitter @GobiernoMX

Introduce tu CURP. Puedes averiguarlo en este link si no lo conoces o no lo tienes a la mano

Verifica que tus datos sean correctos y, luego, dale clic a quiero vacunarme

Si los datos no coinciden, presiona regresar y confirma los datos de la CURP ingresada

Elige la entidad y municipio donde actualmente vives. Esto es con el fin de registrarte en el centro de vacunación más cercano, por lo cual no es necesario que el domicilio coincida con tu identificación

Agrega el código postal y un teléfono donde puedas atender la llamada (debe tener 10 dígitos)

En notas de contacto , puedes detallar el horario en que prefieres recibir la llamada y si el número es de algún familiar o amigo

Haz clic en enviar

Aparecerá un mensaje de confirmación del registro. Pulsa en guardar y habrás completado el proceso

Posteriormente, tu servidor de la nación te llamará para indicarte la fecha y lugar de la vacunación.

Mensaje de confirmación del registro. Foto: captura de mivacuna.salud.gob.mx/Milenio

Nadie puede pedirte dinero o datos bancarios, pues la vacunación es gratuita. La plataforma de registro atiende de lunes a domingo desde las 8.00 a. m. hasta la medianoche.

LINK de registro para la vacuna COVID-19

El LINK donde podrás registrarte para la vacuna contra la COVID-19 es el siguiente: https://mivacuna.salud.gob.mx/

¿Qué hacer el día de la cita de vacunación?

Llega a tu centro de vacunación unos 15 minutos antes. Lleva solamente tu identificación oficial, como tu credencial del INE

Preséntate con los servidores de la nación, quienes registrarán tu visita para que pases al área de espera

El personal de salud te aplicará la vacuna

Tras la inoculación, permanecerás 30 minutos en el área de observación. Pasado este tiempo, podrás retirarte

Si la vacuna es de dos dosis, se te contactará nuevamente para indicarte la fecha y lugar de la aplicación de la segunda dosis.

Se recomienda llegar 15 minutos antes a los centros de vacunación. Foto: EFE

Vacuna COVID-19: ¿qué hacer si te sale un mensaje de error?

Puede que al introducir tu CURP en la página, esta responda ‘cargando datos’, ‘consultando a Renapo’ o ‘sin respuesta de Renapo’, pero no se mueve de allí; o bien que aparezca ‘error del servidor’ o ‘por favor intenta en 30 segundos’.

En estos casos, lo recomendable es esperar unos segundos, cargar nuevamente la página e intentarlo nuevamente .

¿Puedo asistir a vacunarme, aunque no me hayan llamado, ni enviado un mensaje SMS?

Aún si no te ha llegado la llamada o el mensaje de SMS, deberás presentarte para tu vacunación, siempre y cuando te hayas registrado previamente.