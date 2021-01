México: largas filas para obtener oxígeno por aumento de casos de COVID-19

En la víspera de Año Nuevo, algunas personas de la Ciudad de México pasaron varias horas haciendo largas colas para llenar sus balones de oxígeno y así ayudar a sus familiares enfermos de COVID-19.

La capital ha sufrido un aumento de infecciones por coronavirus. Los hospitales están al 87% de su capacidad, lo que agota el suministro de oxígeno.

Por eso, los parientes recorren diferentes lugares para recargar sus tanques, aunque algunas veces no tienen éxito. Los precios por este servicio no dejan de subir y la demanda es tanta que no se pueden llenar los balones de oxígeno en su totalidad para poder atender a más personas.

“El costo ha subido, pero de dos a tres veces”, comentó a AP Juan José Ledesma, un jubilado de la Ciudad de México que contrajo la enfermedad junto a su esposa e hijo. El hombre también considera que, en las zonas rurales, la situación es más complicada. “Es un poco más difícil y por ende tienen que esperar un poco más si realmente no pueden (solventar el gasto)”, relató.

El Gobierno local ha recibido críticas por no fijar muchas medidas para combatir el aumento de precios. Sin embargo, hace poco cerraron un lugar que vendía balones de oxígeno industrial para uso médico, cuando estos no están recomendados por no ser tan puro como el gas de grado médico.

Además, se ha iniciado un programa para dar a algunas personas tanques o concentradores, que son máquinas que pueden extraer oxígeno del aire y no necesitan ser recargadas. El problema es que no hay suficientes para todos y sus precios se han elevado.

“Los concentradores se han ido por las nubes, se está lucrando demasiado con los concentradores”, dijo Blanca Nina Méndez Rojas, quien hacía fila para recargar un tanque para su hermano.