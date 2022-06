¿Cuánto puedo ganar en la Quiniela de la Ciudad (ex – Nacional)?

La Quiniela Nacional es el juego de azar más célebre de Argentina. Lo que hace diferente y única a esta lotería es que el premio que se gana está directamente relacionado con la cantidad y posición de los números apostados.

Este juego está gerenciado y comercializado por Lotería Nacional Sociedad Del Estado. Las apuestas pueden realizarse en las siguientes variantes “La quiniela conjunta”, “Tombolina” y “La quiniela poceada”.

La Quiniela de la Ciudad puede realizarse en las siguientes variantes “La quiniela conjunta”, “Tombolina” y “La quiniela poceada”. Foto: Lotería de la Ciudad

¿Cuánto paga la Quiniela Nacional?

La apuesta mínima es de 4 pesos ($ 4) por quiniela y 4 pesos ($ 4) por ticket que, de resultar ganadora, la apuesta puede multiplicarse en siete, 70, 700 o 3.500 veces, según la variante utilizada.

Los tipos de apuestas son las siguientes:

Apuesta directa exacta: es aquella que se efectúa a un número de 1, 2, 3 o 4 dígitos a un único y específico lugar de ubicación dentro del extracto de los 20 premios.

es aquella que se efectúa a un número de 1, 2, 3 o 4 dígitos a un único y específico lugar de ubicación dentro del extracto de los 20 premios. Apuesta directa por extensión: es aquella que se realiza a un número de 1, 2, 3 o 4 cifras y en el que el apostador especifica un rango de ubicaciones (de longitud mayor a 1). Los rangos aceptados pueden ser los siguientes: desde el 1 al 5, desde el 1 al 10, desde el 1 al 20, desde el 5 al 10, desde el 5 al 20, etc.

es aquella que se realiza a un número de 1, 2, 3 o 4 cifras y en el que el apostador especifica un rango de ubicaciones (de longitud mayor a 1). Los rangos aceptados pueden ser los siguientes: desde el 1 al 5, desde el 1 al 10, desde el 1 al 20, desde el 5 al 10, desde el 5 al 20, etc. Apuesta redoblona exacta: es aquella que se efectúa a dos números de dos cifras a dos ubicaciones específicas del extracto, elegidos entre los 20 números que conforman la quiniela de la jurisdicción seleccionada.

es aquella que se efectúa a dos números de dos cifras a dos ubicaciones específicas del extracto, elegidos entre los 20 números que conforman la quiniela de la jurisdicción seleccionada. Apuestas redoblonas por extensión: es aquella que se efectúa a dos números de dos dígitos entre cualquier sitio de ubicación elegido dentro de los 20 premios del extracto de la jurisdicción de su preferencia.

¿Qué pasa con los billetes no ganadores?

Los participantes que no hayan tenido suerte con los números apostados o con las letras, tienen una última oportunidad de ganar a través del sorteo de los tickets no ganadores. El sorteo se lleva adelante los días sábados. Consiste en la extracción de 10 tickets de apuestas no ganadoras, en donde participan todos los tickets no ganadores de toda la semana.

¿En qué consiste “La Quiniela Poceada” y “Tombolina”?

La Quiniela Poceada

Este tipo de apuesta, consiste en elegir 8 (ocho) números de 2 (dos) cifras que van del 00 al 99. Para resultar ganador se deben acertar 8 (ocho), 7 (siete) y 6 (seis) de los 20 números que forman parte del extracto del sorteo. El extracto en mención, lo conforman las últimas 2 (dos) cifras de los 20 (veinte) números sorteados en la quiniela Nocturna. La apuesta mínima en la quiniela poceada es de $5.

Tombolina

Esta apuesta consiste en elegir 3 (tres), 4 (cuatro), 5 (cinco), 6 (seis) o 7 (siete) números distintos de 2 (dos) cifras que pueden ir del 00 al 99. Al igual que en la poceada, el extracto lo conforman las últimas 2 (dos) cifras de los 20 (veinte) números sorteados en la quiniela Nocturna. La apuesta mínima es de $2 y la máxima de $20.

¿A qué hora son los sorteos?

Los sorteos se realizan cinco veces al día: