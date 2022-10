Un caso ha conmocionado e indignado a los ciudadanos de la localidad de Antioquia, Colombia. Las autoridades locales encontraron el cadáver de un niño de 6 años que estuvo desaparecido durante aproximadamente un mes. Este fue entregado a una secta, según reportaron los medios locales.

Por otro lado, el pasado martes 25 de octubre, la Fiscalía General de la Nación hizo efectiva las capturas de seis involucrados que pertenecerían a la secta de Los Carneros, agrupación que ha sido acusada por ser responsable material e intelectual del homicidio. En este colectivo se encuentran algunos familiares del menor.

Así informaban los medios sobre la desaparición del niño

Secta satánica Los Carneros detrás de la desaparición del menor

El pequeño de 6 años de edad fue reportado como perdido a las autoridades el pasado 21 de septiembre. Según la prensa local, el infante que vivía el barrio La Primavera de Remedios, al noreste de Antioquia, se perdió cuando se fue a la tienda a realizar una compra que le mandó su madre.

“Le dije que saliera a conseguir unas arepitas con algo para hacer el desayuno. Yo lo acompañé hasta la puerta. Vi que él llegó de la esquinita de la tienda porque la tienda no está lejos. Yo me vine a montar la aguapanelita. Cuando yo vi que pasaron dos minutos y nada. Yo me asusté y ahí mismo salí a la tienda, pero todo estaba cerrado. Nadie por ahí, ni el niño ni nada”, manifestó Sandra Cano, madre de la víctima, a los medios locales.

Como consecuencia de ello, la alcaldía de Remedio y Segovia ofreció una recompensa por información que ayude a encontrar al desaparecido.

“Junto con las alcaldías de Remedios y Segovia, ofrecemos hasta 60 millones de recompensa para quien brinde información que permita establecer la identificación y captura de los responsables de la desaparición del niño”, comentó el secretario de Seguridad y Justicia de la Gobernación de Antioquia, Oswaldo Quijano.

Más adelante se empezaron a conocer los testimonios de los pobladores y sus sospechas sobre supuestas prácticas satánicas que realizaba dicha organización, ya que la comunidad buscó en una zona específica donde hallaron cruces y varios huecos en la tierra. Aunque no encontraron ningún rastro del desaparecido, la escena generó desconfianza.

No obstante, el pasado martes 25 de octubre, la Fiscalía General de la Nación hizo efectiva las capturas de seis implicados que pertenecerían a dicha sectas, dentro de los que se encuentran algunos familiares.

Entre ellos están Fabio Andrés Carmona Ramírez, alias ‘Líder’, padrastro del menor; Damaris Estela Pérez Escalante, alias ‘Mary’, abuela del niño; Fabián Alberto Monsalve, alias ‘Meditador’, Róbinson Esmit Arboleda Ramírez, alias ‘Orejas’, Susana Ceballos Zapata, alias ‘Discípula’; y Sandra Patricia Caro Pérez, alias ‘La Cacica’, mamá del niño.

De acuerdo con información preliminar, estas personas solían practicar ritos satánicos para ubicar guacas de oro. Arboleda Ramírez, alias ‘Orejas’, era el responsable de contactarse con un médium para que este le diga dónde quedaban exactamente esas minas.

“La mamá, la abuela y el padrastro del niño hacían rituales con velas para buscar oro”

Según reportes oficiales, la familia de la víctima se dedicaba a la búsqueda de oro, pues esa región siempre ha vivido de la minería y las leyendas urbanas cuentan que existen entierros de indígenas repletos de este metal precioso.

Posteriormente, tras investigaciones en la casa de la madre del infante por parte de la Policía de Infancia y Adolescencia, se hallaron muñecos de santería, libros de brujería, objetos para hacer rituales, bebedizos y un cuchillo.

Por ello, los agentes confirmaron que los responsables estarían vinculados a supuestos rituales satánicos, por lo que habrían sacrificado al pequeño con el objetivo de encontrar dicho tesoro.

“El padrastro manifestaba que podría escuchar a los espíritus, que le decían que el niño supuestamente tenía unos demonios y unos espíritus malignos. La mamá del niño y el padrastro se dedicaban en la minería. Dijo, sobre ello, que si querían prosperar en ese trabajo tocaba sacar esos demonios (…). Solo puedo pensar que a veces la gente se deja llevar por ilusiones como el dinero o beneficios de la fantasía. Esto lleva a situaciones tan atroces como atentar contra los propios hijos”, manifestó un oficial a cargo de la investigación.

También se reveló que los detenidos estaban muy relacionados con estas creencias, ya que incluso decían estar protegidos “por seres de arriba y abajo”.

Hallazgo del supuesto cuerpo del niño

Investigadores del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía encontraron el supuesto cadáver de la víctima en la zona rural de Segovia este jueves 27 de octubre. El cuerpo pasará a manos de Medicina Legal para que pueda confirmarse la identidad.

Por otro lado, uno de los investigadores, en entrevista con Arboleda Ramírez, alias 'Orejas', afirmó en su testimonio que este solicitó ayuda divina, la cual le dio calma y tranquilidad para realizar estas acciones.

“A modo personal llamé a mi abuela materna, que realiza el tema de rosarios, y le pedí que hiciera una oración por mí para poder entrar a este sitio. Esto me otorgó mucha calma. Se sentía un ambiente muy frío. Un ambiente de mucha tensión. No me explicaba cómo una persona podía estar tan calmada tras decirle cuál era el motivo de nuestra presencia y los delitos a imputar. (…) Algo que me llamó mucho la atención es que el padrastro y la mamá del niño tenían un amuleto tipo collar. Un cordón gris con un muñequito parecido al divino niño, pero que ellos decían que no era el divino niño. Decían que un brujo se los había regalado”, contó el investigador.

Hasta la actualidad, se sabe que la Fiscalía de Colombia acusó a los responsables de cometer los delitos de atentado, tortura agravada, desaparición forzada, encubrimiento por tortura y agresiones personales.