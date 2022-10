Denuncia a novia que le tiró aceite hirviendo al saber que iba a terminar la relación: “Me hizo daño”

Una mujer agredió a su pareja vertiéndole aceite hirviendo cuando se enteró de que él planeaba terminar la relación. La víctima terminó con quemaduras de segundo grado según lo reportaron las autoridades de Colombia.

La pareja mantenía una relación desde hace poco más de 2 años, y ya convivían, aunque algunos vecinos aseguran que eran constantes los episodios de violencia. Según los testigos, la noche del crimen la pareja había protagonizado una fuerte pelea que culminó en horas de la noche.

Después de cometer el crimen, la mujer pretendía lastimar al hombre con un arma punzocortante, pero fue detenida por los vecinos que escucharon los gritos de la víctima e intervinieron en su rescate.

El hombre fue trasladado hasta un hospital, donde curaron sus heridas y reveló que su pareja habría planeado el ataque tras decirle que estaba pensando en terminar la relación. “Me hizo mucho daño, es un dolor intenso, es lo peor que uno puede vivir”, comentó.

Más tarde, la mujer confesó el crimen, y argumentó que, si bien la víctima de la agresión había sido su pareja, ella también había sufrido episodios de violencia por parte de él.

“No estoy justificando lo que hice, pero tampoco le voy a pedir perdón. Si me llevan presa, está bien”, remarcó la agresora, quien también reveló que se encontraba embarazada, pese a que la gestación aún no ha podido ser comprobada por las autoridades.