¿Cuánto dinero cuesta viajar a Disney World desde Colombia?

Viajar a Disney World es uno de los sueños de muchos chicos y grandes en Colombia y en cualquier rincón del mundo. Castillos de fantasía, emocionantes juegos mecánicos y lugares temáticos con los personajes favoritos de millones hacen de esta una opción ideal para pasar las vacaciones en familia. Pero ¿cuánto dinero necesitaré?

Afortunadamente, existen muchas opciones de tarifas para ir a Orlando, Florida, desde Colombia y visitar Disney World. Algunas de ellas son más económicas de lo que pensabas. A continuación, repasamos cuáles son los costos de este viaje de ensueño.

¿Cuánto cuesta viajar a Disney World?

Viajar a Disney World implica gastos como el vuelo en avión, el hospedaje y los boletos para ingresar a los parques temáticos. Aquí te los detallamos.

Costo del avión

El primer ítem del presupuesto es el pasaje aéreo. El costo a asumir dependerá de factores como qué tan cómodo deseas viajar o de la temporada del año en que decidas hacerlo. También es importante considerar la aerolínea escogida y las conexiones que puede tener el vuelo.

De acuerdo con el portal especializado en vuelos Despegar, la opción más económica para viajar de Bogotá a Orlando solo ida y con escalas en septiembre de 2022 cuesta 1 322 834 pesos colombianos, mientras que el pasaje para un vuelo directo está en 2 535 368 pesos. Un viaje de ida y vuelta te puede salir a 1 781 000 pesos entre el 21 y el 22 de octubre de este año.

Disney World cuenta con atracciones para todos los gustos. Foto: Disney

Costo de la entrada a los parques

Lo siguiente será el precio de la entrada a los parques. Las distintas opciones que ofrece Disney World son las siguientes:

Ticket de un día (para mayores de 10 años)

Su costo es de US$ 109 (473 665 pesos colombianos) y se paga en dólares. Con el ticket, puedes ingresar a alguno de los siguientes parques temáticos: Magic Kingdom Park, EPCOT, Disney’s Hollywood Studios o Disney’s Animal Kingdom Theme Park.

Opción Park Hopper

Con esta opción, puedes ingresar a dos o más parques temáticos en un mismo día. Debes hacer una reserva en el Disney Park Pass para tu primer parque, tras lo cual podrás visitar el siguiente desde las 2.00 p. m. hasta su horario de cierre programado. La posibilidad de entrar a uno de ellos dependerá de sus limitaciones de capacidad.

Animal Kingdom es uno de los cuatro parques temáticos que podrás visitar en Disney World. Foto: Trip.com

Opción Water Park and Sports

Además de visitar un parque temático por día, esta opción te permite disfrutar de una cantidad determinada de visitas a un parque acuático u otro establecimiento de entretenimiento de Disney World. Un ticket de un día equivale a una visita, un ticket de dos días equivaldrá a dos visitas y así sucesivamente. En cada una, puedes escoger entre:

Parque Acuático Disney’s Blizzard Beach (cerrado en este momento)

Parque Acuático Disney’s Typhoon Lagoon

ESPN Wide World of Sports Complex (cerrado en este momento)

Disney’s Oak Trail Golf Course

Disney’s Oak Trail Golf Course – FootGolf

Disney’s Fantasia Gardens Miniature Golf Course (antes de las 4.00 p. m.)

Disney’s Winter Summerland Miniature Golf Course.

Opción Park Hopper Plus

Esta opción es similar a la anterior, salvo que te permite visitar más de un parque temático por día. Debes reservar tu asistencia al primer parque temático en el Disney Park Pass y podrás acudir al siguiente a partir de las 2.00 p. m. Los parques acuáticos y centros de entretenimiento disponibles son los mismos que con la opción Water Park and Sports.

Disney's Typhoon Lagoon es una enorme atracción acuática para gozar en familia. Foto: Busy in Florida

Costo del hospedaje

Disney World cuenta con 30 opciones de hoteles que ofrecen ventajas como servicios de transporte entre parques, entrada temprana a las atracciones (antes que abran al público) y muchas más. Estas son algunas de las opciones más económicas disponibles:

Disney’s All-Star Movies Resort: US$ 128,26 la noche (557.360 pesos)

Disney’s All-Star Music Resort: US$ 128,26 la noche (557.360 pesos)

Disney’s All-Star Sports Resort: US$ 128,26 la noche (557.360 pesos)

Disney’s Pop Century Resort: US$ 174,38 la noche (757.777 pesos)

Disney’s Art of Animation Resort: US$ 201,38 la noche (557.360 pesos).

Si buscas una opción de lujo, la más económica es el Disney’s Riviera Resort, una villa que ofrece la noche en US$ 427,50 (1 857 723 pesos); o, si buscas estrictamente un hotel, el Disney’s Wilderness Lodge, cuya noche está en US$ 441 (1 916 388 pesos).

El Riviera Resort es una de las opciones de lujo para hospedarse en Disney World. Foto: Koala

De los hoteles a precio mediano, la opción más barata es el Disney’s Coronado Springs Resort a US$ 249,75 la noche (1 085 301 pesos). Y si lo que prefieres es acampar al aire libre, podrás hacerlo en The Campsites at Disney’s Fort Wilderness Resort por US$ 74,25 la noche (322.657 pesos). Recuerda que los pagos se realizan en dólares.