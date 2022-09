¿Cómo puedo acceder a los subsidios del Gobierno en Colombia?

El Gobierno de Colombia entrega diversos subsidios de forma periódica a la población más vulnerable del país cafetero, con el propósito de mejorar su calidad de vida y favorecer su desarrollo. Pueden ser entregados en forma de dinero, de especies (alimentos, vestido, becas, etc.) o de servicios (educación, turismo, crédito y mucho más).

Varios de los subsidios más conocidos de Colombia, como el Ingreso Solidario, la Devolución del IVA y Jóvenes en Acción, determinan a sus beneficiarios a través de la clasificación que estos obtengan en Sisbén, una herramienta del Gobierno que agrupa a la población según sus condiciones de vida e ingresos.

A continuación, te mostramos los requisitos para acceder a varios de los subsidios más solicitados en Colombia. Es necesario aclarar que el registro en Sisbén no garantiza formar parte de uno de estos programas, ya que cada uno determina sus propios parámetros de ingreso y permanencia.

Ingreso Solidario

El Ingreso Solidario es un subsidio entregado por Prosperidad Social a las familias de Colombia en situación de vulnerabilidad, pobreza o pobreza extrema. Nació como una ayuda económica en medio de la pandemia de COVID-19, que afectó a muchos hogares. Dependiendo de la clasificación en Sisbén, este programa entrega giros bimestrales de 400.000 pesos o más.

Acceden al Ingreso Solidario quienes pertenezcan a los grupos A, B y C (del 1 al 5) del Sisbén IV, siempre que no sean beneficiarios de otros programas del Gobierno como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor. No hay inscripción ni postulación a este subsidio, pues la lista de beneficiarios se genera automáticamente. Conoce si eres uno de ellos AQUÍ.

El Ingreso Solidario entrega entre 400.000 y 435.000 pesos por hogar. Foto: composición LR/Gobierno de Colombia/Crónica Uno

Devolución del IVA

La Devolución del IVA es otro de los beneficios económicos que entrega Prosperidad Social. En este caso, se trata de una compensación del gasto en IVA para las familias de menores recursos, con el fin de mejorar su capacidad de consumo. Actualmente, entrega 80.000 pesos de manera bimestral.

Pueden acceder a este beneficio quienes pertenecen a los grupos A y B (B1 a B5) del Sisbén IV. Como en el Ingreso Solidario, no se necesita ninguna inscripción para formar parte. Averigua AQUÍ si eres beneficiario.

La Devolución del IVA aliviana el impacto de los impuestos en la población más pobre. Foto: Prosperidad Social

Familias en Acción

Familias en Acción es un incentivo económico de Prosperidad Social para las familias vulnerables con niños, niñas y adolescentes menores de 18 años, con el objetivo de permitirles estudiar y acceder a servicios de salud.

Para hacer parte de Familias en Acción, debes formar parte de los grupos A y B (B1 a B4) del Sisbén IV y tener en tu hogar al menos un niño, niña o adolescente menor de 18 años. Las convocatorias están a cargo de las administraciones municipales o distritales. Puedes consultar si estás focalizado en este enlace.

El programa de Familias en Acción busca apoyar a familias de bajos recursos económicos. Foto: composición LR/Prosperidad Social

Jóvenes en Acción

Este subsidio, también a cargo de Prosperidad Social, está destinado a los jóvenes en condición de pobreza y vulnerabilidad, con el objetivo de apoyarlos en sus estudios técnicos, tecnólogos y profesionales. Los requisitos para formar parte son:

Tener entre 14 y 28 años

Ser bachiller de media vocacional (11.°)

No contar con título profesional universitario

Estar incluido en al menos una de las bases de datos utilizadas para la focalización poblacional del programa que certifica su situación de pobreza o vulnerabilidad: listados censales del ICBF, listados censales indígenas y Sisbén vigente.

El proceso de inscripciones a Jóvenes en Acción 2022 está abierto hasta noviembre. Para iniciar tu prerregistro, haz clic AQUÍ.

Jóvenes en Acción busca ayudar con sus estudios a los jóvenes en vulnerabilidad. Foto: Universidad de Quindío

Haz clic aquí para conocer la lista completa de programas sociales en Colombia y los organismos que los administran.