Ingreso Solidario: ¿qué es Dale! y cuándo pagan el subsidio por esta plataforma?

El Ingreso Solidario alista un nuevo giro de 400.000 pesos como mínimo para septiembre. Millones de beneficiarios en Colombia lo esperan a través de un depósito bancario, en los puntos de pago de SuperGIROS o en billeteras digitales como Nequi, Movii y Daviplata. A estas opciones, se suma Dale!, un nuevo producto electrónico del grupo Aval.

Dale! está disponible para todo ciudadano colombiano mayor de edad. Entre sus ventajas, puede usarse desde un computador o celular gratis y permite disponer de tu dinero con una tarjeta de débito o retirarlo en cualquier cajero electrónico de Aval. A continuación, te explicamos cómo sumarte a esta opción para obtener los pagos del Gobierno.

Ingreso solidario: ¿qué es Dale!?

Dale! es la nueva plataforma del Grupo Aval que permite a sus usuarios pasar, pagar y recibir plata “como quieras, cuando quieras y hasta donde quieras”. Funciona como una cuenta electrónica de depósitos que se recarga con dinero propio y se puede mover de forma digital dentro de la plataforma mediante varios movimientos.

Para las empresas, Dale! ofrece la posibilidad de hacer pagos a colaboradores, proveedores y aliados, así como de recibir dinero de los clientes como, cuando y donde se necesite.

Para abrir una cuenta en Dale!, se necesita ser mayor de 18 años con cédula de ciudadanía; por el momento, el servicio solo está disponible para ciudadanos colombianos. No se necesita tener una cuenta bancaria y, al no ser un banco ni una compañía de financiamiento, no ofrecen líneas ni tarjetas de crédito. El proceso consta de estos pasos:

Ingresa a www.dale.com.co

Selecciona la opción Abrir mi Dale!

Indica si eres persona natural, emprendedor o comercio

Introduce los datos básicos que te pedirá el sistema

En tres minutos tendrás lista tu cuenta para depósitos.

Respecto al cobro del 4x1000, Dale! indica: “Si en un mes sobrepasas este valor al pasar, pagar, retirar o girar plata, se te cobrará a partir del siguiente movimiento dentro del mismo mes”. No obstante, también aclara que el depósito “está exento del 4x1000 hasta 65 UVT (unidad de valor tributario equivalente a $ 38.004)”.

¿Cuándo será el pago del dinero vía Dale!?

La próxima entrega del Ingreso Solidario está programada para la segunda semana de septiembre. Debido a que Dale! es un producto financiero, también es considerado para la entrega del dinero.

No obstante, Prosperidad Social aún no ha anunciado fechas específicas para el pago de 400.000 pesos como mínimo, según el tipo de producto al que tiene acceso el usuario. Lo mejor será estar atentos a la información en las redes sociales del DPS.

Asimismo, recuerda revisar siempre si eres beneficiario del Ingreso Solidario a través de la página oficial y de la siguiente manera: