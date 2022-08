Maruja Pachón de Villamizar: ¿quién es y cómo fue su secuestro, que duró 7 meses?

Antes de la década de los noventa, Colombia estuvo bajo la sombra de uno de los grupos terroristas más temidos y violentos a nivel mundial. Maruja Pachón de Villamizar fue víctima y sobreviviente de los planes de Pablo Escobar. Sobre ello, Gabriel García Márquez escribió una crónica periodística titulada “Noticia de un secuestro”, cuya miniserie se estrenó este año por Amazon Prime Video.

En su lucha contra el Estado hubo una larga lista de muertes, en la que se incluyen nombres de periodistas, políticos, jueces, policías y hasta un candidato presidencial. Este último era Luis Carlos Galán. También plantó el terror en los colombianos, pues hizo explotar coches bomba e inclusive un avión con más de 100 pasajeros a bordo. Todo ello era ordenado por Pablo Escobar.

Escobar y su grupo Los Extraditables cometieron una decena de secuestros de personajes públicos en 1990. Primero comenzó con la periodista Diana Turbay, hija del expresidente Julio César Tubay, que posteriormente fue asesinada.

Luego siguió el caso de Maruja Pachón, quien en ese entonces era la directora del Fondo Nacional de Cine y cuñada de Luis Carlos Galán. También era esposa de Alberto Villamizar, representante de la Cámara que promovió la extradición. Al de Pachón se sumó el secuestro de Beatriz Villamizar, quien fue secuestrada el mismo día.

La miniserie de Prime Video se basó en la obra de Gabriel García Márquez. Foto: Amazon Prime Video

Francisco Santos Calderón, jefe de redacción del periódico El Tiempo, y Marina Montoya, la hermana del exsecretario de la Presidencia Germán Montoya, son algunos nombres que se sumaron a la lista de rehenes, de los cuales muchos perdieron la vida a sangre fría.

La obra “Noticia de un secuestro” de Gabriel García Márquez requirió del testimonio de más de cincuenta personas y tres años para concluirla.

Maruja Pachón de Villamizar estuvo “siempre en peligro de muerte”

En la actualidad, Maruja Pachón tiene 84 años y recientemente concedió una declaración al medio español El País para contar uno los momentos más difíciles que tuvo que afrontar. “Fueron siete meses en un cuarto oscuro, chiquitico, siempre en peligro de muerte (…). No puede existir nada más terrible ni más dramático que lo que me pasó, no solo a mí, sino a todos los colombianos”, expresó.

En el libro de García Márquez se cuenta la historia de Pachón y las gestiones que hizo Villamizar para conseguir liberarla. Sin embargo, no todo gira en torno a un secuestro, ya que en realidad se trata de diez personas encerradas por los delincuentes en diferentes momentos.

Este año se estrenó la serie basada en esta espectacular obra del premio novel de Colombia, que se divide en seis capítulos que narran el desgarrador sentimiento de las familias y víctimas de Escobar. El proyecto audiovisual ya se estrenó en Prime Video y está dirigido por el chileno Andrés Wood.

¿Quién es Maruja Pachón de Villamizar?

Maruja Pachón de Villamizar nació el 9 de diciembre de 1937. Es política, publicista y periodista colombiana. Estuvo casada con el político Alberto Villamizar durante 30 años hasta que él falleció en 2007. Pachón trabajó en agencias publicitarias como McCann y Época, también fue la directora de la Corporación Nacional de Turismo y de los programas televisivos Enfoque y Reportajes al mundo. Recibió premios en el Círculo de Periodistas de Bogotá (1985) y el Simón Bolívar (1986). Además fue Ministra de Educación de Colombia en el gobierno de César Gaviria.