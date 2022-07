Mujer desaparecida en Colombia tras tomar un taxi fue hallada en México

Una mujer 23 años, fue reportada como desaparecida el 4 de julio pasado en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Desde esa fecha, su familia inició una intensa búsqueda, la cual terminó el último miércoles tras una llamada desde México.

Según las indicaciones de sus allegados, cuando ella desapareció vestía una camiseta blanca, jean azul y zapatillas. Además, se describía que era de contextura delgada, con altura de 1,50 metros y tenía el cabello de color negro.

“Ella me llamó y me dijo que estaba en ese país en compañía de las autoridades”, expresó su mamá, en charla con el diario local El Heraldo.

Según el medio local, el último rastro que se tenía de ella era el pedido de un taxi por medio de la aplicación InDriver. Al parecer, Camila quería trasladarse desde su casa hasta el municipio de Puerto Colombia.

Tras el hallazgo, la familia no ha entregado más detalles porque no entiende cómo o por qué la mujer viajó a México sin avisarles. La madre de Camila conversó con el medio El Tiempo y recalcó que no darán más declaraciones al respecto.

Camila, una joven de 23 años, fue reportada como desaparecida el 4 de julio pasado en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Foto: Twitter

“Hay que mantener la prudencia porque no sé si ella quiere que se hable más del tema”, sostuvo la progenitora.

Por el momento, se espera que la Fiscalía inicie la investigación del caso para conocer los motivos de su salida intempestiva del país. Según la madre, su hija llegó el último miércoles a Colombia proveniente de un vuelo que hizo escala en Panamá.