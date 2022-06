Ingreso Solidario: ¿qué pasará con el subsidio cuando Gustavo Petro esté en el poder?

El Ingreso Solidario es uno de los subsidios más importantes para millones de familias en Colombia, pues les sirve como un respaldo económico en medio de las dificultades causadas por la COVID-19. Con la elección de Gustavo Petro como nuevo presidente del país para el periodo 2022-2026, muchos se preguntan qué pasará con este beneficio.

Recordemos que el Ingreso Solidario surgió durante el Gobierno de Iván Duque a inicios de 2020, justamente como una respuesta a la crisis generada por la pandemia. Originalmente diseñado para durar tres meses, su vigencia se extendió hasta finales de 2022 con la Ley de Inversión Social aprobada por el Congreso.

¿Qué pasará con el Ingreso Solidario con Gustavo Petro en el poder?

Hasta ahora, Gustavo Petro no se ha expresado directamente sobre la continuidad del Ingreso Solidario ni de otros subsidios (Familias, en Acción, Colombia Mayor, etc.), ni antes ni después de la campaña electoral. No obstante, dejó entrever que no está conforme con la entrega que se brinda actualmente.

Así, en un tuit publicado a fines de abril, se pronunció respecto al aumento del Ingreso Solidario a 400.000 pesos: “Hablemos de mensualidades para no engañar. Duque dice que el ingreso solidario es de 200.000 pesos mensuales por debajo de la línea de pobreza. De hecho, la pobreza rural aumentó en Colombia. Todo subsidio del Gobierno debe estar por encima de la línea de pobreza”.

Tuit de Gustavo Petro sobre el aumento del Ingreso Solidario. Foto: captura de Twitter

En ese sentido, lo que Petro propuso en campaña para reducir la pobreza es introducir un programa de renta básica, crear un sistema nacional de cuidado y llevar a cabo una reforma económica que permita, entre otras cosas, ajustar la mencionada renta e incrementar la ayuda estatal.

¿Cuáles son las fechas de pago del Ingreso Solidario 2022?

A continuación, te traemos todas las fechas confirmadas hasta el momento para la entrega del Ingreso Solidario, que ahora sube a 400.000 pesos como mínimo:

Cuarto pago (julio-agosto): tercera semana de julio

Quinto pago (septiembre-octubre): segunda semana de septiembre

Sexto pago (noviembre-diciembre): segunda semana de noviembre.

¿Cómo saber si soy beneficiario del Ingreso Solidario?

Hay dos métodos sencillos de conocer si estás en la lista de beneficiarios del Ingreso Solidario. El primero es entrar a ingresosolidario.prosperidadsocial.gov.co, presionar el botón ‘Consulta de beneficiarios’, ingresar los datos personales y de tu cédula que te pedirá el sistema, y dar clic en ‘Consultar’. Sin embargo, esta opción solo está disponible para PC.

Plataforma para consultar si eres beneficiario del ingreso Solidario. Foto: captura de Prosperidad Social

La segunda alternativa para saber si una persona es o no beneficiaria del Ingreso Solidario es la siguiente: