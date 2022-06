Chavismo dice que la victoria de Petro cambia “radicalmente” la relación entre Colombia y Venezuela

El primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y número dos del chavismo, Diosdado Cabello, felicitó este lunes al izquierdista Gustavo Petro, nuevo mandatario electo de Colombia. En ese sentido, afirmó que su victoria cambia “radicalmente” las relaciones entre ambos países.

“Sin duda se abre un nuevo espacio para la Colombia que todos queremos, no la Colombia de la oligarquía, sino la Colombia del pueblo colombiano. Se abre un nuevo espacio para el diálogo. Cambia radicalmente la relación con Venezuela. Con el solo hecho de que deje de gobernar la oligarquía, ya hay un cambio profundo en la relación con nuestro país”, dijo el dirigente en una conferencia de prensa.

Aseguró que Venezuela “siempre ha estado en el mismo lugar con los brazos abiertos, esperando que quienes gobiernen Colombia entiendan que este es un país vecino y un país amigo”.

“En este momento no tenemos ninguna (relación), no tenemos ni cónsul, no tenemos nada”, señaló.

En este sentido, Cabello expresó que el PSUV aplaudirá “cualquier iniciativa” que restablezca “pronto” las “buenas relaciones entre Colombia y Venezuela”.

El oficialista agregó que, tras el triunfo de Petro, “pareciera” que se va a “fortalecer” la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur).

Asimismo, añadió que se “termina de enterrar una cosa nefasta que se llamó el Grupo de Lima (bloque de países contrarios a la revolución bolivariana)”.

Petro, candidato de la coalición Pacto Histórico, se convirtió este domingo en el primer izquierdista en ganar la presidencia de Colombia tras obtener 11 279 917 votos (50,44%) en la segunda vuelta electoral.

Su rival fue el populista independiente Rodolfo Hernández, de la Liga de Gobernantes Anticorrupción, que alcanzaba 10 576 617 sufragios (47,31%).

Petro, economista de 62 años y exmilitante del grupo guerrillero M-19, sucederá, a partir del próximo 7 de agosto, al presidente de Colombia Iván Duque. Gobernará en el periodo 2022-2026.