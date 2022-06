Colombia elige al primer presidente izquierdista en toda su historia

Colombia eligió al primer presidente de izquierda de su historia, el senador y exguerrillero Gustavo Petro, que se impuso en el balotaje con un discurso de ruptura y la promesa de transformar un país dividido y en crisis.

Petro, de 62 años, venció con el 50,4% de los votos al millonario independiente Rodolfo Hernández, que obtuvo un 47,3%, según el cómputo oficial. Fue una ventaja de 716.201 votos.

“A partir de hoy Colombia cambia, un cambio real que nos conduce a algunos de los planteamientos que hemos hecho de estas plazas: la política del amor (...), una política del entendimiento y el diálogo”, proclamó Petro, jefe de la oposición, en su discurso de victoria.

Petro gobernará a partir del 7 de agosto por un periodo de cuatro años y sucederá al impopular Iván Duque, quien felicitó a su enconado opositor. Una Colombia claramente dividida se adentrará en una nueva era política sin un gobierno de los partidos tradicionales, derrotados en la primera vuelta que vio triunfar a Petro.

En el centro de Bogotá miles de sus seguidores, la mayoría jóvenes, explotaron de júbilo.

Hernández, un outsider sin partido político de 77 años, reconoció su derrota, lo que aplacó el temor de protestas ante un desenlace ajustado. Durante la tensa jornada, Petro atizó las sospechas de fraude. Hernández también envió un mensaje al próximo presidente.

Vice afrodescendiente

La vicepresidenta electa de Colombia, Francia Márquez, primera mujer afrodescendiente que ocupará el cargo, celebró este domingo que el país tendrá el primer “gobierno popular y de los nadies” de su historia, “un paso importante para reconciliar la nación”.

“Vamos, hermanos y hermanas, a reconciliar esta nación, vamos por la paz de manera decidida, sin miedo, con amor y alegría, vamos por la dignidad, por la justicia social”, invitó Márquez desde la tarima de celebración en Bogotá tras conocerse los resultados de la segunda vuelta celebrada este domingo.

Este será “el gobierno de la gente, de las manos callosas, el gobierno de la gente de a pie, el gobierno de los nadies y las nadies de Colombia”, festejó Márquez, compañera de fórmula del presidente electo, el izquierdista Gustavo Petro.

Saludan victoria

Mediante las redes sociales, jefes de Estado de Latinoamérica y representantes de otras regiones enviaron mensajes de saludo a Gustavo Petro.

El secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, felicitó este domingo a los colombianos por las elecciones presidenciales que ganó el izquierdista Gustavo Petro y deseó “estrechar” la relación con el futuro Gobierno del país suramericano.

“Esperamos trabajar con el presidente electo Petro para estrechar aún más la relación entre Estados Unidos y Colombia, y llevar a nuestras naciones hacia un futuro mejor”, expresó Blinken en un comunicado.

Pedro Castillo, presidente de Perú, escribió: “Acabo de llamar a @petrogustavo para felicitarlo por su histórico triunfo democrático en Colombia. Nos une un sentimiento en común que busca mejoras colectivas, sociales y de integración regional para nuestros pueblos”.

En su tercer intento, a los 62 años, Gustavo Petro venció a las élites del poder que ha cuestionado, y ahora tiene el desafío de conducir a su país al desarrollo en un estado de bienestar.

Petro, finalmente

Enfoque: por Ramiro Escobar, internacionalista

Muchas broncas e histerias después, las urnas han hablado en Colombia y Gustavo Petro, el exalcalde de Bogotá, el senador flamígero, el exguerrillero, el candidato insistente, el líder que supo subirse a la ola de las protestas sociales, es presidente. Terminó la tensa rumba electoral.

La victoria del líder del Pacto Histórico es, realmente y valga la palabra, un giro histórico en este país siempre gobernado por las mismas élites, por similares apellidos, por los que cortan (o cortaban) la torta económica y política. Por quienes quizás nunca se tomaron en serio el cambio.

O por quienes siempre asumieron que solo se podía cambiar de presidente, pero no de forma de gobernar. Petro, en palabras, promete cambiar las cosas realmente. Anuncia que va a incluir más a los indígenas, a los jóvenes, a los profesionales, a los ambientalistas. A muchos excluidos.

¿Podrá hacerlo? Como a Gabriel Boric, le puede pasar que la fiesta del triunfo le embriague y que, ya en el Gobierno, se tropiece con sus propias contradicciones. Aunque hay algunas diferencias que podrían jugar a su favor.

¿Marca un giro también en la región? Sí, aunque no se perfila como un improvisado, como quien dejaría pasar una ley para bajar la calidad de educación, como desinteresado por los derechos de las mujeres. Se parece más a Boric que a Maduro, y no pasó a la segunda vuelta montando a caballo, ni porque se le apareciera la virgen de Chiquinquirá. Ha ganado a fuerza de una persistencia incansable y, por lo mismo, no tiene derecho a cansar una vez más al pueblo colombiano.