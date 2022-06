Elecciones en Colombia: ¿qué hay detrás de la cancelación del debate entre Hernández y Petro?

El proceso electoral en Colombia llegará a su fin este domingo 19 de junio con los comicios de segunda vuelta, que finalmente nombrarán al siguiente presidente del país sudamericano. De momento, las encuestas no han esclarecido el panorama, pues solo han confirmado lo reñida carrera entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández.

Ambos candidatos han esquivado varios debates en el pasado, pero ha sido Rodolfo Hernández quien se ha ausentado de prácticamente todos ellos. Aunque la historia parecía repetirse durante su campaña de segunda vuelta, el Tribunal Superior de Bogotá ordenó que tanto él como su contrincante debatan antes del domingo.

El encuentro debía darse en un máximo de 48 después del fallo. O sea, hasta las 6.00 p. m. del último jueves 16 de junio.

La ausencia de Rodolfo Hernández

“La justicia ha ordenado realizar el debate presidencial entre candidatos. Es el derecho del pueblo. Estoy listo para ello”, fue la respuesta de Gustavo Petro en redes sociales. Mientras que Hernández pidió una “aclaración” para entender cuál era el contexto de lo solicitado por el tribunal.

Finalmente, el jueves por la mañana, Rodolfo dijo que sí estaba dispuesto a participar en el evento aunque con ciertas condiciones. Algunas de estas fueron: que el debate sea organizado en Bucaramanga (de donde fue alcalde); que las periodistas Vicky Dávila, Jessica de la Peña y Darcy Quinn fuesen las moderadoras; y que se desarrollen 20 temas propuestos por él.

“El debate debe ser sin condiciones a la prensa, que pregunten lo que quieran”, respondió Petro ante la última petición del ingeniero.

Alfonso Prada, jefe de debate del Pacto Histórico, dijo haber hecho una solicitud al Sistema de Medios Públicos designado para el encuentro. Sin embargo, el equipo de Hernández no se presentó.

“Hemos venido aquí a RTVC porque invitamos y convocamos a la campaña de Rodolfo Hernández, a través de los delegados, comenzando por su vicepresidenta Marelen Castillo. Les he mandado yo personalmente un texto a cada uno de ellos”, señaló Prada.

“Lo que hemos comprobado el día de hoy es que no hay ninguna voluntad de Rodolfo Hernández de asistir al debate. No llegó a ninguno de sus compromisarios, no mandó absolutamente ningún tipo de razón, de tal manera que verificamos claramente que no hay voluntad”, sentenció.

Hernández y Petro se acusan mutuamente

Rodolfo Hernández negó que su equipo no se haya presentado a la cita y dijo: “De mi equipo, no asistió nadie porque usted en ningún momento delegó a alguien ni concertó cita alguna al respecto”.

Además, agregó que la respuesta de Petro, ante sus condiciones para el debate, lo hizo asumir que no estaba dispuesto a acatar sus exigencias y, por consecuencia, no tenía intención de cumplir el fallo del tribunal.

“El otro candidato contestó la invitación que le hice mediante una carta pública afirmando que ‘yo no pongo condición para ese debate. Ninguna. Pongo en manos del sistema de medios públicos RTVC todos los detalles del debate (…) Nos vemos en Bucaramanga’”.

“Al aseverar que no ponía condiciones, demostró que prefería desconocer el preciso mandato judicial”, concluyó en un comunicado compartido en sus redes sociales.

Rodolfo dijo que la afirmación de “nos vemos en Bucaramanga” se sintió como un portazo con el cual cerró la posibilidad de cualquier debate, debido a que no precisó fecha, hora ni lugar para el evento.

Sobre esto, Petro solo atinó a decir: “No puedo más que decir que no se puede ser presidente y ponerles trampas a los jueces. Sin jueces solo habrá dictadura y violencia. Nosotros acataremos y defenderemos la justicia”.

Encuesta segunda vuelta 2022: ¿quién va ganando las elecciones según las encuestadoras?

El más reciente estudio de Guarumo y EcoAnalítica ha arrojado una ligera ventaja del candidato Rodolfo Hernández sobre el izquierdista Gustavo Petro de cara a las elecciones de Colombia que se realizarán el domingo 19 de junio.

Los encuestados tuvieron que responder la siguiente pregunta: ¿Si la segunda vuelta para elegir presidente fuera el próximo domingo, usted por quién votaría?”. El 48,2% respondió que lo haría por el exalcalde de Bucaramanga, mientras que el 46,5% dijo que sufragaría por el exalcalde de Bogotá. Mientras tanto, el voto en blanco obtuvo el 5,3%.

¿Cuándo empieza la ley seca en Bogotá y el resto del país?

Se prohibirá la venta y consumo de bebidas alcohólicas en todo el territorio colombiano desde las 6.00 p. m. del sábado 18 de junio hasta las 12.00 p. m. del lunes 20 de junio de 2022, de acuerdo a un comunicado del Ministerio del Interior. Las sanciones por incumplir la norma incluyen multas y suspensiones temporales para los establecimientos.