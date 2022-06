Rodolfo Hernández denunció amenazas de muerte: “Tengo la certeza de que mi vida está en riesgo”

El candidato a la presidencia de Colombia Rodolfo Hernández denunció este jueves 9 de junio desde Miami que viene recibiendo amenazas de muerte. Así lo dio a conocer durante una rueda de prensa realizada en el Hotel Hilton de la ciudad estadounidense.

“Están planificando destruirnos a través de falsos testimonios y testigos falsos. Ya recibí las precauciones de que estarían intentando matarme”, contó el postulante por la Liga de Gobernantes Anticorrupción al ser consultado por un informe de la revista Semana, que devela acciones en contra de otros candidatos por parte del izquierdista Gustavo Petro.

“Esa matada no es a plomo, será a cuchillo, ¿por qué?, porque resulta que sale la gente al aeropuerto a recibirme. Ahí me ponen a cuatro o cinco que me protegen, pero, cuando son 500, están diciendo que me van a apuñalar”, continuó revelando el ingeniero civil y exalcalde de Bucaramanga.

Las amenazas de muerte contra Rodolfo Hernández se presentan en medio del escándalo de los ‘petrovideos’, clips en los que se muestran las conversaciones de diversos trabajadores y coordinadores de campaña de Gustavo Petro que buscaban perjudicar a otros candidatos presidenciales durante la primera vuelta de las Elecciones Presidenciales 2022, en concreto a Federico Gutiérrez, quién lideró las encuestas junto con el postulante de Pacto Histórico, y al líder de la Coalición Centro Esperanza, Sergio Fajardo.

Tras la revelación del informe, el popular ‘Trump Caribeño’ también utilizó sus redes sociales para anunciar la cancelación de todas sus apariciones públicas hasta el día de los comicios, pactados para el próximo domingo 19 de junio. “En este momento tengo la certeza de que mi vida está en riesgo”, señaló.